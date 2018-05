Prima reactie a lui Oprea dupa ce a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa

Ziare.

com

"Dupa mai bine de doi ani si jumatate de la teribilul accident in care politistul Bogdan Gigina si-a pierdut viata, s-a decis trimiterea in instanta a dosarului in care am fost acuzat pe nedrept.Pierderea vietii politistului Bogdan Gigina este o tragedie fara margini, o pierdere imensa pentru care nu sunt vinovat! O spun si astazi, asa cum am spus-o de fiecare data. Si imi voi dovedi nevinovatia in instanta", a scris Oprea pe Facebook Acesta a precizat ca nu a beneficiat de nimic in plus fata de alti ministri de Interne."Intotdeauna am respectat si am iubit haina militara. Pe langa indeplinirea atributiilor cu responsabilitate si cu respectarea legii, in toata activitatea mea de viceprim-ministru, ministru al apararii nationale si al afacerilor interne am fost preocupat de asigurarea unor conditii de munca mai bune pentru militari, politisti si personal contractual, dar si de cresterea calitatii vietii acestora. Dovada stau nu vorbele, ci actiunile mele in aceasta directie si masurile concrete, adoptate de-a lungul mandatelor detinute in fruntea acestor institutii, care nu pot fi negate ori ascunse", a continuat el.Fostul ministru a reiterat, pe Facebook, cum s-au desfasurat, din punctul sau de vedere, lucrurile in seara in care si-a pierdut viata politistul Gigina."In seara de 20 octombrie 2015 veneam de la o activitate de serviciu, de la o institutie a statului. Nu a fost o coloana oficiala, ci un dispozitiv de insotire si nu am cerut niciodata ca deplasarile sa fie facute cu o anumita viteza.Intrebarile in legatura cu oportunitatea prezentei, in acel moment, a politistului pe motocicleta, viteza de deplasare a dispozitivului si alte elemente care privesc organizarea si planificare misiunilor, trebuie adresate politiei rutiere, responsabila de aceste aspecte", a spus el.Oprea a adaugat ca in cadrul dosarului, procurorii au aratat ca lucrarile de la locul in care s-a petrecut accidentul nu erau semnalizate corespunzator."De asemenea, in dosar se arata ca autoturismul in care ma aflam se deplasa cu o viteza mai mica decat viteza maxima legala, ceea ce dovedeste foarte clar ca nu s-a pus problema urgentei in acea deplasare", a continuat el.Fostul ministru a aminti ca Senatul a respins prin vot cererea de incuviintare a inceperii urmarii penale in cazul sau, dar ca el si-a dat demisia si "m-am pus la dispozitia justitiei"."Sunt un om pentru care onoare a fost si va fi intotdeauna foarte importanta. Am incredere ca justitia va fi dreapta si va restabili adevarul de necontestat: sunt nevinovat", a incheiat Oprea.Amintim ca fostul Gabriel Oprea a fost trimis in judecata miercuri, de DNA, pentru ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina.Pe 20 octombrie 2015, agentul de politie Gigina Bogdan-Cosmin, in varsta de 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe o strada din Bucuresti, in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a unui traumatism cranio-cerebral si facial cu fractura craniana, leziuni care au cauzat decesul.La momentul producerii accidentului, victima facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Oprea, care preceda in trafic autoturismul in care se afla ministrul.La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea se deplasa catre locuinta sa.