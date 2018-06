Gabriel Oprea ar fi trucat o poza ca sa para ca a dat mana cu Obama. Care este explicatia lui

Aceasta este fotografia postata de Gabriel Oprea

Aceasta este fotografia postata pe site-ul vechi al Presedintiei

Ziare.

com

In imagine apar: Barack Obama, Traian Basescu, Bogdan Aurescu si un fotograf. Ceea ce a atras atentia a fost ceasul din fundal, care in fotografiile de pe site-ul presedintiei are cifre arabe (asa cum poate fi observat si in alte poze facute in camera Roosevelt), in timp ce in fotografia postata de fostul vicepremier, apare un ceas fara cifre.Mai mult, internautii au observat ca mana lui Gabriel Oprea sta nefiresc, iar acesta nu il priveste pe Barack Obama, ci se uita pierdut intr-o parte.Au fost si oameni care au facut comparatie cu alte poze postate pe site-ul presedintiei, spunand ca de fapt poza lui Oprea este retusata si compusa din mai multe fotografii."Am inteles. Si intre timp Obama a schimbat si ceasul de sub tablou", a fost comentariul la fotografie, in momentul in care Gabriel Oprea a incercat sa explice ca poza nu e modificata.Intrebat de Mediafax cum comenteaza intreaga dezbatere de pe Facebook, Gabriel Oprea a declarat ca a fost la Casa Alba si ca a dat mana cu Obama."Comentarii diferite. Cum sa comenteze, doamna? Am fost la Casa Alba atunci. A fost o delegatie oficiala. Chiar s-a semnat un document pentru secolul 21 in care se intarea parteneriatul strategic dintre Romania si Statele Unite. Am fost in delegatie oficiala, cu domnul presedinte Basescu si cu Bogdan Aurescu. Iar presedintele Obama a dat mana cu mine cu Traian Basescu si cu Bogdan Aurescu. E normal sa fie prezentata pe ministerul de Externe si pe site-ul Presedintiei cand se da mana cu seful statului. Am fost acolo. Cand esti in delegatie oficiala, la Casa Alba, chiar am avut o primire cordiala atunci. Ne-am intalnit cu domnul presedinte Obama, cu domnul vicepresedite Biden si am primit si eu mai multe poze de la aceste... ", a spus Oprea.Intrebat cum isi eplica faptul ca in pozele de pe site-ul Presedintiei ceasul respectiv din camera Roosevelt avea cifre arabe si in poza lui altfel de cifre, Oprea a spus: "Noi am avut intalnirea cu domnul presedinte de la Casa Alba in biroul domnului Biden. Domnul presedinte Basescu a avut si alte intalniri.""Da, dar fac referire la poza din camera Roosevelt, cea in care apareti dvs.", i-a replicat reporterul Mediafax.Oprea a ramas insa ferm pe pozitii si a spus: "Acolo am dat mana cu presedintele Obama. Credeti ca atunci cand esti intr-o delegatie oficiala nu se da mana cu cei din delegatie? Intrebati-l pe domnul Aurescu daca a dat mana cu el. E normal. E firesc. Cred ca v-am raspuns la intrebare".La scurt timp dupa aparitia pozei, Gabriel Oprea a fost ironizat, internautii publicand poze trucate in care Oprea apare dand mana cu el, cu Dalai Lama sau cu Daenerys Targaryen, mama Dragonilor.