Gabriel Oprea, judecat pentru ucidere din culpa, isi anunta revenirea in politica de varf

"Dupa o perioada tulbure prin care a trecut partidul, dupa o serie de evenimente nefericite care au creat un context nefavorabil pentru UNPR, astazi putem spune cu incredere ca putem reveni in politica de varf.E clar ca Romania are nevoie de noi", a anuntat liderul UNPR."In ultimii doi ani, am reflectat asupra evenimentelor si am convingerea ca Romania are nevoie de un partid ca UNPR, care face politica oamenilor.Romania are nevoie sa o iubim mai mult", a tinut Gabriel Oprea sa precizeze.In 20 octombrie 2015, agentul de politie Gigina Bogdan-Cosmin, in varsta de 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe o strada din Bucuresti, in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a unui traumatism cranio-cerebral si facial cu fractura craniana, leziuni care au cauzat decesul.La momentul producerii accidentului, victima facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Oprea, care preceda in trafic autoturismul in care se afla ministrul.In seara accidentului, pe traseul coloanei lui Oprea, care venea din strada Jandarmeriei catre locuinta politicianului din zona Eroilor, aproape toate intersectiile, incepand cu cea de la Piata Pietei Libere, au fost asigurate cu agenti de politie; in total - 27 de politisti rutieri.La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea se deplasa catre locuinta sa.