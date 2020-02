Oprea revine cu UNPR si interesul national: Ar fi bine sa mergem intr-o alianta cu PSD si Pro Romania

Ziare.

com

"Suntem pregatiti sa mergem singuri, dar ar fi bine ca stanga sa mearga impreuna, adica. Sunt discutii cu aceste partide, dar asteptam o cristalizare in cadrul PSD, la congresul lor. Putem maximiza scorul stangii daca mergem intr-o alianta", a afirmat Gabriel Oprea.Liderul UNPR a mai spus ca, daca partidul sau va merge separat la alegerile din acest an, atunci va prezenta liste peste tot in tara."Este nevoie de oameni seriosi, de onoare, astfel incat sa ne putem bate. Credem in unitate nationala si in, iar patriotismul pro-european si pro-NATO este necesar", a mai spus Gabriel Oprea.Liderul UNPR s-a intalnit la Iasi cu liderii filialelor partidului din Suceava, Bacau, Botosani, Vaslui si Iasi, insa nu au fost stabiliti deocamdata candidatii UNPR la primariile resedinta de judet din regiunea nord-est.Fostul vicepremier si ministru al Internelor, in dosarul deschis dupa moartea politistului Bogdan Gigina.In decembrie 2019, un judecator de Camera Preliminara de la Tribunalul Bucuresti a decis ca, cazul fiind pe rolul instantelor din mai 2018, iar de atunci a fost declinat de mai multe instante, deoarece Oprea si-a pierdut calitatea de parlamentar.Potrivit rechizitoriului, accidentul rutier care a determinat decesul politistului rutier Gigina Bogdan-Cosmin s-a produs ca urmare a nerespectarii, de catre fostul ministru Gabriel Oprea a dispozitiilor legale si a masurilor de prevedere pentru exercitarea unor activitati (insotire a ministrului de catre politisti rutieri).