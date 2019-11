Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, trimis in judecata in dosarul Microsoft

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul anului 2009, Gabriel Sandu, in calitate de ministru, ar fi pretins si primit de la doi oameni de afaceri suma de 2.196.035 euro pentru a face demersurile necesare ca firmele acestora sa incheie un contract de inchiriere licente Microsoft cu Guvernul Romaniei."La solicitarea inculpatului Gabriel Sandu, in baza unor contracte de consultanta ce atestau operatiuni comerciale fictive, suma respectiva de 2.196.035 euro ar fi fost transferata in contul unei societati comerciale controlate de acesta. In perioada 24 august 2010 - 13 noiembrie 2015, in scopul de a disimula originea ilicita a banilor primiti in conditiile descrise mai sus, inculpatul Gabriel Sandu ar fi dispus transferul acestora, prin intermediul unor companii cipriote, in conturile a doua societati din Romania.Prin acest mecanism, inculpatul ar fi incercat sa creeze aparenta ca suma respectiva ar reprezenta de fapt o investitie pe teritoriul Romaniei a companiilor din Cipru", se arata in comunicat.Cu privire la suma de 2.196.035 euro, ce a facut obiectul infractiunii de spalare a banilor din prezenta cauza, nu se mai poate dispune confiscarea speciala, avand in vedere faptul ca, printr-o decizie penala anterioara, s-a dispus confiscarea aceleiasi sume de la inculpat cu titlu de folos necuvenit (suma ce a facut obiectul infractiunii de trafic de influenta pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv).La sfarsitul lunii septembrie 2017, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, omul de afaceri Claudiu Florica, fostul jucator de tenis Dinu Mihail Pescariu si Calin Tatomir, fost director general Microsoft Romania SRL.Gabriel Sandu era acuzat de abuz in serviciu, Dinu Pescariu si Claudiu Florica - instigare la abuz in serviciu, iar Calin Tatomir este acuzat de complicitate la abuz in serviciu.Potrivit DNA, in conditiile in care in luna aprilie 2009 expira contractul comercial privind inchirierea de licente Microsoft, Gabriel Sandu, cu incalcarea dispozitiilor legale si la instigarea lui Claudiu Florica si a lui Dinu Pescariu, ar fi depus diligentele necesare pentru incheierea unui nou contract.Acest lucru, spun anchetatorii, nu se putea realiza decat prin organizarea unei licitatii publice in conditiile OUG 34/2006."In acest context, inculpatii Dinu Mihail Pescariu si Claudiu Ionut Florica, in calitate de reprezentanti in fapt/drept ai societatii D.Con.Net AG, pentru a fi favorizati in castigarea licitatiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legatura cu ministrul de la acea vreme, Gabriel Sandu, caruia i-au si platit in acest scop suma de 2.196.035 euro", mai spun procurorii.DNA arata ca, in urma intelegerii avute de Pescariu si Florica cu ministrul Sandu, acesta din urma a aprobat documentatia de atribuire aferenta procedurii de licitatie deschisa initiata pentru "Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software prin inchiriere cu optiune de cumparare".