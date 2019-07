Antrenorul de la FCSB a vorbit despre posibilitatea ca Gabi Tamas sa se intoarca la gruparea in rosu si albastru

Ziare.

Gabi Tamas are acum o perioada complicata, fiind foarte aproape sa paraseasca echipa din Israel Hapoel Haifa, fiind in negocieri cu clubul din Liga 1 La conferinta de presa de dinaintea partidei cu FC Botosani, de luni din Liga 1, Bogdan Andone a raspuns intrebarii unui jurnalist despre posibilitatea ca Tamas sa revina in tricoul rosu si albastru."Nu am discutat nimic despre Tamas. Din punct de vedere numeric, avem nevoie de un fundas central, cu siguranta. Avem doar 3 fundasi pe acea pozitie, normal ca avem nevoie, mai ales ca e o pozitie expusa cartonaselor", a spus Andone, care cel mai probabil se teme de influenta nefasta a lui Tamas asupra celorlalti jucatori de la FCSB.Hapoel Haifa i-a dat un ultimatum lui Tamas, ca trebuie sa se prezinte la echipa pana duminica, altfel va depune memoriu impotriva acestuia. La 35 de ani, el este asteptat cu bratele deschise de Astra, acolo unde e dorit de Dan Alexa si de patronul Ioan Niculae.Marea problema a fostului fundas de la Celta Vigo este ca Gabriel Tamas nu poate parasi gratis Hapoel Haifa. Patronul i-a transmis romanului ca echipa care il va dori va trebui sa plateasca suma de 50.000 de euro.FCSB are doar 3 fundasi centrali acum in lot, pe Balasa, Cristea si Planici.Citeste si:D.A.