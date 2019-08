Gabi Tamas s-a intors in Liga 1 - oficial

Ziare.

Aparatorul in varsta de 35 de ani a semnat un contract valabil pe un sezon cu gruparea giurgiuveana."Internationalul roman Gabi Tamas este, oficial, jucatorul echipei noastre, acesta semanand astazi un contract valabil pentru un sezon.Prezent de cateva zile la antrenamentele conduse de Dan Alexa, Tamas completeaza compartimentul defensivei noastre, experienta si valoarea sa fiind un atu important! Bun venit Gabi Tamas si la cat mai multe reusite in tricoul echipei noastre", se arata intr-un comunicat al formatiei de la malul Dunarii Gabi Tamas a semnat cu Astra din postura de jucator liber de contract, dupa ce saptamana aceasta si-a reziliat intelegere cu gruparea israeliana Hapoel Haifa.In cariera sa, Tamas a mai evoluat pentru FC Brasov, Tractorul Brasov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, WBA, CFR Cluj, Doncaster Rovers, Watford, FCSB, Cardiff City si Hapoel Haifa.A strans 67 de prezente si 3 goluri in nationala mare a Romaniei.