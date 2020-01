Gabi Tamas se poate intoarce la echipa de la care a plecat cu scandal. De cine depinde mutarea - surse

Ziare.

Fundasul central al Astrei de 36 de ani se poate intoarce surprinzator la fosta sa formatie din Israel, Hapoel Haifa, acolo de unde a plecat cu scandal vara trecuta.Fanii celor din Haifa fac mari presiuni asupra conducerii pentru repatrierea lui Tamas, un favorit al tribunelor. Ultimul cuvant il va avea patronul Yoav Katz, un admirator si el al fundasului roman: "Sansele nu sunt chiar mari, dar staff-ul tehnic urmeaza sa decida transferurile", a declarat o sursa apropiata clubului din Israel, preluata de televiziunea Canal 5 si citata de cotidianul Gazeta Sporturilor Tamas nu e multumit de situatia financiara de la Astra, unde nu este platit la timp, banii venind cu multa intarziere: "Daca imi oferiti un contract bun, revin imediat la echipa", s-a destainuit el celor din club, conform surselor citate mai sus.Cel mai mare scandal in care a fost implicat Tamas in Israel se petrecea in martie 2019. Atunci, romanul a fost prin baut la volanul unei masini, gonind pe sosea cu o viteza de 206 km/h. A primit ca pedeapsa efectuarea de munca in folosul comunitatii, o amenda de aproximativ o mie de euro si interdictia de a conduce timp de 4 ani pe teritoriul Israelului.Gabi Tamas a castigat titlul cu FCSB in 2015, dar a mai evoluat si pentru echipe ca Celta Vigo, Auxerre sau Spartak Moscova.D.A.