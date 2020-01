Gabi Tamas si-a aflat pedeapsa finala in Israel

Ziare.

com

In cele din urma, Tamas s-a ales cu interdictia de a mai conduce pe strazile din Israel timp de 7 ani.Totodata, el a primit si o amenda in valoare de 516 euro.Fostul jucator al Stelei sau al lui Dinamo a stat in arestul politiei din Israel timp de 7 zile, in martie 2019, dupa ce a fost prins conducand cu o viteza de 205 km/h, sub influenta bauturilor alcoolice.El a fost eliberat pe 1 aprilie si a stat mai bine de o luna in arest la domiciliu.Pe fondul acestor probleme, Tamas si-a reziliat contractul cu Hapoel Haifa si a ajuns la Astra Giurgiu C.S.