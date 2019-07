Gabriel Tamas a disparut dupa un amical disputat de Hapoel Haifa in Romania si echipa sa il cauta cu disperare - surse

Ziare.

Hapoel Haifa se afla intr-un cantonament de pregatire in Romania, acolo unde a evoluat in mai multe meciuri amicale. Ultimul joc de acest gen a avut loc chiar sambata seara, cand Haifa a invins CS Mioveni, scor 2-0, iar Tamas a fost chiar capitanul echipei in rosu si negru.Culmea, dupa aceasta partida, Tamas a "comis-o" din nou, iesind sa petreaca intr-un club de noapte cu mai multi prieteni. Clubul i-a dat voie sa iasa in oras, dar cu conditia sa se intoarca la hotel pentru a se odihni, dupa cum anunta cotidianul roman Gazeta Sporturilor Tamas nu s-a intors insa la hotelul unde era cazata echipa, iar duminica nici nu s-a prezentat la sedinta de pregatire efectuata dimineata. Antrenorul, presedintele clubului si colegii sai de lot nu stiu nimic de roman de peste 12 ore asadar.Si patronul american al lui Haifa este in Romania si s-a declarat socat de cele intamplate. Haifa trebuie sa joace un amical cu Rapid Bucuresti luni de la ora 18, meci in care giulestenii isi vor prezenta lotul de Liga 2.Reamintim faptul ca in ultima perioada Tamas a avut mari probleme in Israel, fiind arestat de Politia din Tara Sfanta timp de sapte zile, dupa ce a fost prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice, avand o viteza de 205 km/h.El a fost eliberat pe 1 aprilie si a stat o luna in arest la domiciliu, fiind aproape sa i se rezilieze contractul cu gruparea din Haifa.Ultima postare a lui Tamas pe o retea de socializare vine din aceasta noapte, in jurul orei 3 dimineata, cand se putea observa ca petrecea intr-un local din Herastrau alaturi de mai multi prieteni.Tamas a evoluat de-a lungul carierei la formatii precum AJ Auxerre , Celta Vigo, Spartak Moscova, Dinamo sau Steaua D.A.