Israelienii au decis soarta lui Gabi Tamas dupa ce fundasul roman a disparut pentru o zi

Un oficial al clubului a declarat pentru Ynet.co.il ca Hapoel a decis sa-i rezilieze contractul lui Tamas.Anuntul oficial urmeaza sa fie facut in urmatoarea perioada, conform sursei citate.Amintim ca Hapoel Haifa a anuntat, in urma cu o zi, ca Gabi Tamas a disparut in Romania si ca este de negasit. Echipa israeliana efectueaza un cantonament in tara noastra, iar Tamas a disparut pur si simplu fara sa anunte pe nimeni.Dupa aproape 24 de ore de panica, in care Hapoel a dorit sa alerteze Politia Romana, Gabi Tamas a reaparut. Prin periplul sau in Romania, el a fost vazut si alaturi de Anamaria Prodan Disparitia din week-end a fost doar ultimul episod controversat in care a fost implicat in ultima perioada. Tamas a fost arestat recent in Israel pentru ca a condus beat, iar apoi s-a imbatat la o petrecere a clubului si a sustinut ca persoane necunoscute au vrut sa-l omoare.C.S.