Patronul lui Hapoel Haifa a decis ce se intampla cu Tamas: Iata unde va juca romanul

Katz a anuntat ca Tamas va pleca de la echipa in perioada imediat urmatoare si ca, foarte probabil, el va reveni in fotbalul romanesc."Din pacate, Tamas va pleca de la echipa noastra. Probabil ca se va intoarce sa joace in Romania", a spus patronul lui Hapoel pentru One Fundasul in varsta de 35 de ani a fugit recent din cantonamentul lui Hapoel din Romania, el petrecand alaturi de mai multi amici in cluburile din Bucuresti.Timp de 24 de ore oficialii echipei nu au putut da de jucator, perioada in care acesta se pare ca si-a decis si urmatoarea destinatie.Asistat de agentul Anamaria Prodan, Tamas s-a inteles cu cei de la Astra pentru un contract pe un sezon, cu optiunea de prelungire.Imediat ce acordul cu Hapoel Haifa va fi reziliat, presa israeliana sustinand ca acest lucru se va intampla in urmatoarele doua zile, Tamas va semna cu Astra si va ajunge sub comanda antrenorului Dan Alexa.De remarcat este si faptul ca Gabi Tamas isi prelungise contractul cu Hapoel Haifa in urma cu o luna si jumatate, atunci fiind incantat de posibilitatea de a juca inca un an in Israel.M.D.