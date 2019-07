Tamas risca sa fie dat afara la o saptamana dupa ce si-a prelungit contractul: A disparut din cantonament

Ziare.

Fundasul roman a "disparut" din cantonamentul echipei si nu a mai dat niciun semn ore bune, iar sefii clubului s-au saturat de reactiile acestuia.Potrivit jurnalistilor din Israel, Tamas a disparut din cantonamentul lui Hapoel, care sustine un stagiu de pregatire in Romania, sambata seara si nu s-a prezentat la cele doua antrenamente programate duminica. One.co.il scrie ca oficialii clubului l-au cautat ore bune, incercand sa il gaseasca inclusiv prin intermediul iubitei sale, insa nimeni nu stia unde se afla jucatorul.Activ pe site-urile de socializare, fostul international a postat imagini in care apare alaturi de mai multi cunoscuti in localuri din Bucuresti.Patronul celor de la Hapoel, omul de afaceri Yoav Katz, a anuntat ca va lua masuri atunci cand va reveni la echipa."Nu am nicio idee unde este Tamas. Nu sunt in cantonamentul echipei. Cand voi ajunge acolo voi analiza situatia", a spus acesta.Gabi Tamas si-a prelungit saptamana trecuta contractul cu Hapoel dupa un an in care a impresionat pe teren, iar viata extrasportiva agitata l-a adus chiar si in arestul politiei israeliene.M.D.