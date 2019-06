Gabi Torje si Paul Papp, dati afara de la o echipa din prima liga turca. Unul dintre ei poate prinde insa un transfer la campioana Romaniei - surse

Ziare.

Sivasspor a anuntat, sambata seara, despartirea de fotbalistii romani Gabriel Torje si Paul Papp, ambii in varsta de 29 de ani, dupa ce clubul turc a decis sa nu le mai prelungeasca contractele scadente in vara.Torje a evoluat doar un sezon la Sivas, unde a bifat 20 de partide, fara gol marcat, dar cu 3 pase de gol pentru echipa care tocmai a terminat pe 12 in prima liga turca.Paul Papp evolua de un an si jumatate la Sivasspor, iar in ultimul sezon a evoluat in 17 partide, fiind totusi un titular constant in ultima parte a sezonului.O sansa pentru Papp ar fi o eventuala mutare la campioana Romaniei CFR Cluj , ardelenii fiind in cautarea unui fundas care sa il inlocuiasca pe Cristi Manea, Papp fiind o solutie care s-ar plia pe cerintele lui Dan Petrescu , dupa cum scrie cotidianul ProSport Papp a evoluat ultima data in Romania la FCSB , in 2016. Dupa plecarea de la stelisti, el a mai trecut pe la cluburile FC Will, Karabukspor si Sivaspor.D.A.