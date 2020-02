Torje si-a gasit echipa dupa mai bine de 6 luni de stat pe bara

Ziare.

Fara contract de la 1 iulie 2019, mijlocasul roman in varsta de 30 de ani a semnat cu gruparea greaca Larissa, informeaza Gazeta Sporturilor Torje a semnat din postura de jucator liber de contract pe cinci luni cu Larissa, cu optiune pentru inca un sezon.Larissa ocupa locul 9 in prima liga de fotbal din Grecia.Gabi Torje a mai evoluat in cariera sa pentru CFR Timisoara, Politehnica Timisoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Akhmat Grozny, Karabukspor si Sivasspor.55 de selectii are Torje in nationala Romaniei, pentru care a marcat de 11 ori.