Unde a ajuns sa se antreneze Gabi Torje, omul pe care Udinese platea 5 milioane de euro

Torje, fost jucator la Dinamo sau Poli Timisoara , se antreneaza acum cu o echipa de pe locul 14 in liga secunda a Romaniei. E vorba de Ripensia Timisoara, iar informatia a fost furnizata de presedintele echipei in rosu si galben:"Se pregateste cu noi pana isi va gasi un angajament. E de vreo trei zile la antrenamente cu noi. Ne-a rugat frumos daca se poate pregati cu noi si nu am avut nimic impotriva", a declarat Dumitru Mihai pentru cotidianul ProSport Vremurile in care Udinese platea 5 milioane de euro lui Dinamo pentru Torje au apus de mult. Altadata titular de drept la echipa nationala , Torje si-a pierdut busola in ultima perioada si a luat multe decizii gresite in cariera sa.CFR Timisoara, Poli Timisoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Terek Groznii, Karabukspor si Sivasspor sunt echipele din CV-ul lui Torje in cariera sa.Ripensia ocupa abia locul 14 in L2.Formatia timisoareana a exclus insa ca fostul polist sa si semneze un contract cu gruparea fosta campioana a Romaniei in perioada interbelica.D.A.