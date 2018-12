Precizarile STB dupa ce un autobuz nou cumparat de Firea s-a umplut cu apa fiarta

Ziare.

"Autobuzul afectat in acesta (sic!) dimineata de probleme tehnice la sistemul de incalzire a fost retras imediat din circulatie si trimis catre service-ul OTOKAR.Autobuzele sunt in termenul de garantie, care este, in conformitate cu prevederile contractuale, de 8 ani de la livrare. In aceasta perioada, toate verificarile si interventiile (manopera, piese de schimb, deplasarea autobuzului la service OTOKAR) se realizeaza pe cheltuiala furnizorului", transmite PMB intr-un comunicat remis vineriSTB arata ca defectiunea survenita este "accidentala", fiind cauzata de o fisura la furtunul de alimentare a aerotermei.Comunicatul citat adauga ca service-ul OTOKAR a demarat o actiune mai ampla, de verificare a acestui aspect la toate autobuzele livrate, pentru a preveni situatii similare in viitor.STB precizeaza ca niciun calator nu a fost afectat de acest incident si ca regreta incidentul produs si ii asigura pe calatori ca este unul izolat, iar transportul public se desfasoara in conditii de siguranta.B.B.