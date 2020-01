Cum poate fi invinsa Firea?

Ziare.

Dar solutia este mai dificila decat oricand.Pe de-o parte, este vorba despre tipul de scrutin. Daca el va ramane intr-un tur - ceea ce mi se pare probabilitatea cea mai ridicata, nu atat din cauza motiunii de cenzura a PSD-UDMR cat, mai ales, din cauza CCR - singura sansa este sa existe un candidat comun al fortelor antiPSD.De ce? Pentru ca Gabriela Firea nu are concurenta pe electoratul de pe culoarul sau, sa-i zicem, de stanga. Si pentru acest electorat are si oferta, si discursul potrivite. Culege in plus roadele investitiei din banii Primariei in contractele de publicitate cu care a hranit foarte multe institutii de presa, mai ales televiziuni, carora le e destul de dificil sa muste mana care le-a hranit.Pe celalalt culoar e macel intre candidati. Alianta USR-PLUS nu a stabilit nici macar metoda prin care va desemna candidatul unic si confruntarea se anunta apriga. Iar la tipul de electorat al celor doua partide, am teama ca invinsii vor intoarce spatele si vor pleca la bere.PNL a inceput, la randul sau, masuratori pentru desemnarea candidatului. La cum se dau in laturi de la o posibila candidatura si Rares Bogdan, si Ludovic Orban, desi Primaria Capitalei este o extraordinara rampa de lansare catre presedintie, ma tem ca pentru amandoi e clar ca vom ramane cu un tur de scrutin, iar sansa de a avea un candidat unic al Opozitiei in Bucuresti nu e foarte mare, desi ar fi singura cale.E drept ca alegerea unui candidat unic anul acesta nu este dificila doar sub aspectul armonizarii partidelor, ci si pentru ca mi se pare mai greu de gasit ca niciodata candidatul potrivit.Niciodata Bucurestiul nu a fost intr-o situatie mai grava. RADET are nevoie de investitii masive in infrastructura, care vor presupune nu numai bani, ci si un imens disconfort pentru bucuresteni, din cauza sapaturilor. Ele vor agrava un trafic ajuns deja dincolo de limita suportabilitatii.Transportul in comun ramane total neacoperitor. Degeaba ii indeamna dna Firea pe bucuresteni sa-l foloseasca, atata timp cat multi nu au acces la el si sunt tinuti de chiar Primarie si RATB in dependenta de masina.Poluarea este imensa, reabilitarea cladirilor cu risc seismic ramane restanta. Anul trecut, conform datelor Primariei, au fost incluse in program jumatate din cladirile cu bulina rosie, unele sunt abia la stadiu de documentatie tehnica. In schimb, campania publicitara pentru reabilitare a inghitit deja 5,1 milioane de lei!Una peste alta, in afara de propaganda si spectacole, unde pui degetul e dezastru. Unul pe care viitorul primar general trebuie sa stie de unde sa-l apuce, ca sa nu-i explodeze in fata.Asadar, trebuie sa fie un om care chiar cunoaste pana in detaliu problemele oasului si solutiile pentru ele, solutii de viziune, nu de carpeala, pentru ca am ajuns la stadiul in care carpesti undeva, ca sa crape alaturi.In egala masura, primarul trebuie sa fie un real lider de echipa, pentru ca la dimensiunea problemelor chiar va fi nevoie de un efort extrem de bine coordonat si solid. Primar, viceprimari, sefi de directii, de regii sau societati municipale trebuie aliniate si armonizate, ceea ce va presupune calitati manageriale, de comunicare, de negociere exceptionale. Si institutia insasi trebuie reconstruita.Si nu in ultimul rand, trebuie sa fie om politic. Nu cred in tehnocratie, nu cred in apolitism. Nu exista democratie in afara politicii, nu exista exercitiu al unei functii eligibile fara raspundere politica. Nu poti sa fii un bun primar, premier, presedinte fara un partid solid in spate. Nu merge. E o fictiune. Iar ca sa ai in spate un partid puternic trebuie sa fii om politic asumat.Deocamdata, nici macar preocupare pentru aceste coordonate nu vad, ce sa mai vorbim despre candidatul care sa le intruneasca.