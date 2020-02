Firea candideaza la Bucuresti, indiferent in cate tururi: Nu vreau sa fug, nu-mi este rusine!

Ziare.

Firea spune ca schimbarile la legislatia electorala sunt facute de liberali pentru ca acestia "nu sunt atat de valorosi pe cat s-au prezentat"."Conducerea partidului la nivel national, conducerea PSD Bucuresti, dar, cred ca cel mai important, hotararea mea este aceea de a candida pentru un nou mandat la Primaria Generala a Capitalei si am facut aceasta declaratie in urma consultarii cu colegii si cu familia inainte de a se afla cate tururi - trei, patru, noua - de scrutin vor fi.Prin urmare, nu pot acum sa dau inapoi doar pentru faptul ca, din cauza motivatiei evidente, oamenii nu sunt atat de valorosi pe cat s-au prezentat, si ma refer la cei de la PNL, incearca alte subterfugii politice in ideea ca vor castiga pe aceasta varianta, nu prin programe si prin competenta", a sustinut Gabriela Firea, sambata, intr-o conferinta de presa.Ea isi mentine decizia de a candida "indiferent de numarul de zile de vot"."Nu vreau sa fug, nu am motive sa fug, nu-mi este rusine cu activitatea mea, vreau sa inchei ceea ce am inceput si sa deschid alte proiecte in mandatul urmator", a adaugat Gabriela Firea.Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi. PSD a depus imediat motiune de cenzura