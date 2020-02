Firea si Ciolacu anunta ca se sustin reciproc. Primarul Capitalei cere Congres PSD luna aceasta

Ziare.

"Cred ca PSD are nevoie de un lider care sa puna impreuna cu noi osul la treaba, care sa ne uneasca si nu sa ne dezbine, care sa stea putin in concediu si in weekend si sa fie alaturi de noi si alaturi de oameni" a afirmat Firea duminica.Ea a propus sustinerea lui Marcel Ciolacu in functia de presedinte al PSDLa randul sau, Marcel Ciolacu le-a transmis social-democratilor ca trebuie sa o sustina pe Gabriela Firea pentru Primaria Capitalei "cu intreaga energie si pricepere"."Avem nevoie de luptatori adevarati, de oameni care nu dau inapoi, de oameni care nu renunta, pentru asta o sustin pe Gabi Firea si pe toti primarii nostri de sectoare. Daca vom castiga alegerile in Capitala, atunci vom castiga alegerile in Romania. Avem nevie de oameni cu experienta, care au trecut proba de foc a votului direct" a spus Ciolacu."Pentru cateva luni, cu totii putem lasa in spate vechile probleme. Toti adversarii nostri sunt in afara PSD", a declarat liderul intermar al social-democratilor.El a acuzat "atacuri furibunde" din partea PNL la adresa Gabrielei Firea, spunand ca liberalii se tem ca aceasta ar putea castiga un nou mandat."Astazi, toate parghiile de putere pe care le detin, toate gurile de tun pe care le au in media, toate resursele lor sunt indreptate impotriva Gabrielei Firea. Asta arata cat de mult se tem de ea. Daca nu le-ar fi pasat, nu ar fi cheltuit sume uriase pentru campania impotriva ei, au dus aceasta lupta atat de departe incat nu mai realizeaza ca lovesc direct in bucuresteni, adica cei carora le cer votul" a mai precizat Ciolacu.