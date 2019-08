Florentin Pandele a dat in judecata mai multi consilieri USR: Nu ne impresioneaza actiunile lui de intimidare

Ziare.

"Pe modelul Gabriela Firea, care si-a facut un obicei din a-i da in judecata pe consilierii care dezvaluie matrapazlacurile de la Primaria Bucuresti, Florentin Pandele incearca sa acopere neregulile de la Primaria Voluntari", a transmis USR pe Facebook Reprezentantii partidului spun ca edilul s-a considerat parte vatamata si i-a dat in judecata pe consilieri, dupa ce "USR Voluntari a facut publice pasaje dintr-un raport de audit financiar ( http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii_locale.aspx ...) intocmit de Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Ilfov, cu privire la situatiile financiare pe 2017 ale Primariei Voluntari"."Pentru ca USR Voluntari a indraznit sa arate oamenilor cum sunt cheltuiti banii publici, Pandele cere daune morale de nu mai putin de 1 milion de lei. Dar si ca filiala USR sa prezinte scuze publice!Pentru ce? Pentru ca a vorbit despre neconcordantele identificate de Curtea de Conturi la partea de venituri, neconcordante de peste 39 milioane lei. Pentru ca a spus despre abaterile constatate in alocarea unor fonduri publice catre unitati private de invatamant. Dar si pentru ca a aratat de neinregistrarea unor creante fiscale de peste 30 milioane lei", noteaza USR.Formatiunea sustine ca membrii sai nu se lasa indimidati de actiunile sale."Ii transmitem primarului Florentin Pandele ca nu ne impresioneaza actiunile lui de intimidare si ca mergem inainte cu apararea interesului cetatenilor!", se incheie comunicatul partidului.A.G.