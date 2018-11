Angajatii din cimitirele Capitalei o cheama pe Firea in judecata

Ziare.

Cei din urma cer suspendarea hotararii CGMB prin care gestiunea serviciului public local privind cimitirele si crematoriile a fost delegata companiei municipale, scrie Profit.ro . Hotararea a fost luata de Consiliul General in luna august.Primul care a intentat o actiune in acest sens a fost sindicatul. Aceasta a fost inregistrata, in octombrie, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, insa instanta si-a declinat competenta de solutionare in favoarea Tribunalului Bucuresti.Apoi, aceeasi hotarare a fost atacata in contencios administrativ si de Bogdan Gabriel Tapu, seful cimitirului Reinvierea, Andrei Borina Duta, seful cimitirului Iancu nou, si Marius Daniel Sandu. Acestia au cerut suspendarea hotararii.Intr-un proces anterior, Sindicatul Liber din Administratia Cimitirelor a cerut anularea hotararii CGMB de infiintare a Companiei Municipale Cimitire , insa a pierdut in prima instanta la finalul lunii octombrie si acum poate face recurs.Amintim, in context, de decizia definitiva a Curtii de Apel Bucuresti de saptamana trecuta: anularea tuturor hotararilor de infiintare a celor 22 de companii municipale, proiect promovat de primarul Gabriela Firea, in martie 2017.Citeste aici detalii - Decizie majora obtinuta de USR in instanta: Cele 22 de companii municipale infiintate de Firea, declarate ilegale Totusi, sursa citata mai noteaza ca actiunea in justitie a fost initiata de USR in luna mai 2017, data la care inca nu fusese adoptata hotararea de infiintare a Companiei Municipale Cimitire Bucuresti SA.