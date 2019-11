Avocatul Poporului e somat sa ceara anularea taxei de poluare impusa de Firea

Ziare.

"Taxarea masinilor care vor circula prin Bucuresti de la 1 ianuarie 2020, supranumita si Taxa Oxigen, o masura pentru reducerea poluarii pe care marile orase ale lumii o implementeaza demult, ar fi buna si pentru Bucuresti, daca ar fi fost introdusa cu cap, nu doar din pix. In loc sa fie precedata de masuri complementare de modernizare a transportului in comun, noua taxa votata de CGMB este doar o actiune discriminatorie si de limitare a exercitarii dreptului la proprietate pentru unii cetateni.APADOR-CH considera ca Taxa Oxigen este impusa de municipalitate printr-o hotarare nelegala, intrucat cuprinde prevederi ce afecteaza grav dreptul de proprietate privata (garantat de articolul 44 din Constitutie), iar aceste restrangeri ale unor drepturi fundamentale nu pot fi facute decat printr-o lege, de catre Parlament, nu printr-o hotarare de consiliu local", sustine APADOR-CH.Hotararea CGMB nr. 539/2019 restrange sever exercitarea dreptului de proprietate asupra autovehiculului, deoarece un atribut esential al dreptului de proprietate asupra unui bun este dreptul de a folosi acel bun. In cazul in care proprietarul bunului nu il poate folosi, dreptul de proprietate este lipsit de continut. In acest sens, precizam ca Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului garanteaza proprietatea si linistita folosinta a bunului, argumenteaza Asociatia."Cu toate acestea, prin hotararea amintita se prevede ca proprietarilor de autovehicule non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, le este interzis sa circule cu autoturismele in Bucuresti, incepand cu anul 2022. Deci, proprietarilor de autovehicule care domiciliaza in Bucuresti le este interzisa folosirea propriului bun pe raza localitatii de domiciliu (Bucuresti).La fel ca si in cazul locuintei, care este folosita la locul de domiciliu si nu in afara orasului, proprietarul unui autovehicul il foloseste pe acesta in localitatea de domiciliu, pentru deplasari de la si la domiciliu", este interpretarea data de APADOR-CH prevederilor hotararii date de Primaria Generala.De asemenea, reprezentantii APADOR-CH considera ca Hotararii CGMB nr. 539/2019 i se poate reprosa si caracterul discriminatoriu, in sensul ca in timp ce autoturismele persoanelor fizice sunt supuse unor interdictii/restrictii absolute sau relative (plata de taxe) pentru circulatia prin Bucuresti sau prin anumite zone ale municipiului, autovehiculele autoritatilor/institutiilor publice nu sunt supuse niciunei interdictii/restrictii. Institutiile publice sunt plasate astfel deasupra regulilor care li se aplica numai cetatenilor."Din aceste motive, APADOR-CH a cerut Avocatului Poporului sa faca un control al legalitatii masurilor adoptate prin Hotararea CGMB nr. 539/2019 si, in cazul in care CGMB nu remediaza incalcarile de lege descrise mai sus, sa sesizeze instanta de contencios administrativ pentru anularea acestei hotarari. De asemenea, Avocatul Poporului ar trebui sa solicite instantei de judecata suspendarea efectelor Hotararii CGMB nr. 539/2019 pana la solutionarea definitiva a cauzei", conchide asociatia.