Apartamentele cumparate de Firea la suprapret pentru medici ajung la directori, economisti sau bucatari. Chiria e cel mult 110 lei/luna

Una voteaza Consiliul, alta face Firea

Explicatiile primarului

Anul trecut Firea a vorbit doar de medici. Proiectul a trecut cu voturile PNL

Pret special pentru Firea: cu 60% mai scump

Ziare.

com

In sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri, insa, a iesit la iveala ca doar cateva dintre acestea ajung efectiv la medici si rezidenti, restul fiind alocate altor categorii de angajati din spitalele aflate in subordinea Primariei. Mai precis, totul sta in decizia managerilor de spitale, se scuza Gabriela Firea.Precizam ca Primaria percepe ca siFirea a fost confruntata de consilierul PNL Catalin Deaconescu, care i-a atras atentia edilului ca de la ce a aprobat Consiliul la ce a pus in practica Primaria e cale lunga."Noi am luat mai multe decizii pentru realizarea unei diferente de tratament justificat pentru personalul medical din spitalele din subordinea Consiliului General, in incercarea de a-i determina pe acestia sa ramana in tara si sa lucreze in aceste spitale. De la hotararea noastra initiala, care se referea la medici, am ajuns la personalul mediu, iar astazi ajungem sa aprobam o lista de prioritati in care figureaza ingineri, economisti, brancardieri, portari, ajutor de bucatar, bucatar samd.Va intreb, doamna primar general, avand in vedere si constrangerile financiare prin care suntem nevoiti sa trecem (...) si deciziile CEDO privind discriminarea, prin initierea acestui proiect va propuneti sa aduceti aceasta discriminare intre un economist care lucreaza la un spital al Municipiului Bucuresti si unul care lucreaza la muzeul municipiului Bucuresti sau la o scoala, o alta subordonata a CGMB.60% din lista este ocupata de personalul medical, restul sunt persoane din zonele de suport", i-a spus consilierul PNL Gabrielei Firea, potrivit Hotnews.ro Firea l-a certat ca nu ar fi citit atent lista, pentru a vedea ca "procentul net favorabil si superior este pentru cadre medicale", iar pentru restul a aratat cu degetul catre managerii de spitale."La solicitarea managerilor de spitale, au fost trecute pe aceasta lista si cateva persoane care lucreaza la serviciile auxiliare, dar foarte importante si fara de care activitatea unui spital nu are cum sa se desfasoare, care se incadreaza atat in legislatia in vigoare, cat si in regulament.Acum, a merge cu discutia ca pe langa medicii rezidenti si asistente sunt si foarte multi reprezentanti ai personalului TESA nu este adevarat. Prioritate absoluta o au medicii, rezidentii si asistentele. Nu s-a pus problema sa existe un caz de medic care se incadra in conditiile proiectului si sa nu fi primit o locuinta de serviciu ca sa fie data unui economist.Acestea au fost cererile, nu a fost respinsa nicio cerere. Avem depuse 630 de cereri. Faptul ca s-au acceptat si alti angajati a fost la cererea conducerii spitalelor", a explicat Gabriela Firea.Ea a dat si cifrele exacte in legatura cu cererile aprobate: pe lista figureaza 15 medici, 6 rezidenti, un farmacist rezident, un director medical, 2 directori economici, 107 asistente, 39 infirmiere, 10 ingrijitoare, 1 biolog, 1 inginer, 3 brancardieri.Anul trecut, cand prezenta proiectul pentru a obtine votul CGMB, ea a vorbit insa exclusiv de medici."Sa-i convingem pe medici sa nu mai plece sa munceasca in strainatate, ci sa ramana in tara, avem acest proiect. Desi salariile au crescut, multi se plang ca nu au case, ca sunt chiriile mari. Astfel ca achizitionam 600 de locuinte. Astazi le avem pe primele 177, in sedintele viitoare vor veni si celelalte", sustinea Firea pe 22 noiembrie anul trecut.In schimb, Nicusor Dan o acuza ca nu face altceva decat achizitii imobiliare la sfarsit de an, iar punctajul de acordare a caselor ar fi unul discriminatoriu."Dincolo de achizitia propriu-zisa, ridica semne de intrebare si punctajele intocmite pentru cei care doresc sa aiba acces la locuintele destinate angajatilor din spitale. La o simpla analiza se constata cu usurinta ca sunt favorizati oameni care au functii de conducere in spitale, cei cu doctorate in medicina.Medicii tineri, care nu au functii, nici doctorate inca, dar care ar dori poate sa ramana in tara si ar avea nevoie de sprijin din partea Primariei, sunt dezavantajati de punctajul intocmit. Pentru a-i tine pe tinerii medici in tara, principalul criteriu de acordare al locuintelor ar trebui sa fie veniturile obtinute de acestia. Dar probabil nu acesta este scopul Primariei Generale", spunea tot atunci Nicusor Dan.Afirmatia lui Ciucu s-a dovedit insa destul de pripita. In decembrie anul trecut, cand a fost aprobata cumpararea a 177 de locuinte pentru medici, calculele au aratat ca pretul pe care Primaria a fost de acord sa il plateasca este cu 60% mai mare decat cel real.Cele 177 de apartamente au costat 20 de milioane de euro si se afla in complexuri ale dezvoltatorilor Cubic Residence SRL, Iridex Group Import Export, Impact Developer&Contractor si Ipsilanti Invest.USR Bragadiru a analizat atunci ofertele celor de la Cubic Residence SRL, ansamblu situat pe Prelungirea Ghencea, in zona Bragadiru si au decoperit ca un apartament cu 3 camere in acest complex costa 75.500 de euro, iar primaria il cumpara cu peste 121.000 de euro.De la Impact, dezvoltatorul care detine Greenfield Residence, Primaria a achizitionat 70 de apartamente cu 37,3 milioane de lei, plus TVA. Adica pretul mediu a fost si aici de 112.000 de euro (fara TVA).Amintim ca dezvoltatorul Greenfield nu si-a respectat obligatiile catre cumparatori si nu le-a asigurat drum de acces in cartier, asa cum se angajase. Astfel, cei peste 2.000 de oameni care locuiesc acolo au organizat de mai multe ori proteste la Primarie si Guvern pentru a avea si ei conditii normale de trai: sosea de acces, linie de transport in comun, scoala. De fapt, ei se plang ca acolo salvatorii ajung cu greu atunci cand e nevoie de ei.Acum, medicii care se muta acolo vor putea cu greu sa ajunga la urgentele pe care le au la spital.