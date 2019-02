Bietul Cismigiu a ajuns depozit de kitschuri si de lemne (Galerie foto)

Foto: Ziare.com

Cei platiti cu bani publici ca sa se ocupe de intretinerea si amenajarea acestei iubite gradini nu au nici cea mai mica scuza. De cel putin o saptamana vremea s-a indreptat asa ca ar fi putut face curatenie daca ar fi avut cel mai mic respect fata de cetatenii care le platesc salariile. Iar sarbatorile de iarna s-au incheiat de aproape o luna si jumatate, asa ca brazii cu globulete, omul de zapada si acel Mos Craciun care sperie copiii nu aveau ce cauta in Cismigiu, duminica, 10 februarie.Ca de obicei, la amiaza venisera aici sa se relaxeze si sa se bucure de soare familii cu copii, cupluri de vastnici, prieteni de toate varstele, care cu catelul, care cu o carte buna in mana. Am auzit discutii purtate in engleza, in spaniola, iar un baietel isi interoga cu multa seriozitate tatal in limba germana.Ce le-au oferit acestora autoritatile bucurestene coordonate de Primaria Capitalei, situata vizavi, la o aruncatura de bat? Multa mizerie, mormane de lemne peste tot, copaci infasurati in instalatii luminoase, borduri sparte, noroi si mocirla cat cuprinde.Iata doar cateva dintre imaginile revoltatoare surprinse duminica in Cismigiu:Mai mult, la iesire am observat un fel de sarpe verde din musama, pe locul unde ar fi trebuit deja sa fie gata lucrarea de imprejmuire a parcului Cismigiu platita tot din bani publici:Concluzia? Dragi bucuresteni, data viitoare rupeti o ora din plimbarea de duminica prin Cismigiu, mergeti la vot si alegeti gospodari adevarati, oameni responsabili, care sunt in stare sa va respecte si sa iubeasca acest oras.Mai multe imagini din Cismigiu si din imprejurimi puteti vedea aici: