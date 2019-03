Blocuri in Padurea Baneasa! Nicusor Dan: Firea ii face un cadou de peste 22 de milioane de euro lui Tiriac.

Ziare.

"Gabriela Firea este extrem de generoasa in ultima vreme cu investitorii imobiliari. In sedinta de maine a Consiliului General se pregateste sa-i faca un cadou de peste 22 milioane de euro omului de afaceri Ion Tiriac. Gabriela Firea propune consilierilor generali un PUZ ilegal care ar permite construirea unui complex de blocuri in Padurea Baneasa", acuza Nicusor Dan intr-un comunicat de presa remis, duminica, Ziare.com.Este vorba despre construirea unui ansamblu rezidential de blocuri cu 2 subsoluri, parter si 5 etaje pe un teren de 23.900 de metri patrati neconstruit in acest moment.De asemenea, pe terenul de 27.400 de metri patrati, pe care se afla clubul Stejarii, construit nelegal in 2013, se propune suprainaltarea complexului de restaurante, anunta Nicusor Dan.Conform Planului Urbanistic General, ambele loturi au prevazuta functiunea sere. Articolul 18 alin. (8) din Legea 24/2007 a spatiilor verzi urbane prevede" (8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publica, serele si terenurile amenajate ca gradini zoologice isi pot schimba destinatia, cu conditia transformarii acestora in alte tipuri de spatii verzi.""Deci singura posibilitate legala de utilizare a terenului este o functiune de spatiu verde cu dotari specifice (restaurante, sport si agrement, dotari culturale) cu o suprafata desfasurata de cel mult 20% fata de suprafata terenului. Prin urmare, pentru cele doua terenuri de 23.900 mp si 27.400 mp, suprafata desfasurata construita poate fi de cel mult 10.000 mp", explica documentul citat.Fata de cei 10.000 mp, cat ar avea dreptul sa construiasca in mod legal, prin PUZ-ul aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General de luni, se propune construirea a 60.000 + 44.000 = 104.000 mp."I se face astfel cadou investitorului posibilitatea de a construi pe 94.000 mp", subliniaza Nicusor Dan.Deputatul isi explica si calculele: Pentru a construi 94.000 mp, un investitor ar trebui sa cumpere un teren (luam CUT-ul mediu de 2,5) de 94.000 mp/2,5 = 37.600 mp.La un pret de 600 euro/mp, investitorul ar fi trebuit sa plateasca 22,5 milioane de euro."Bucurestenii pierd astfel 5 hectare de spatiu verde si vor suferi o noua supraaglomerare a orasului in care traiesc", conchide comunicatul.Sedinta Consiliului General al Capitalei incepe luni, la ora 11:00.