Bucurestenii nu vor circula prea curand cu cele 100 de tramvaie noi pe care vrea sa le cumpere Firea

Ramane sa vedem daca administratia va rezolva aceste neajunsuri in timp util sau daca se va ajunge, pana la urma, la anularea intregii proceduri...Inca de pe 11 decembrie PMB a lansat o licitatie prin intermediul careia sa gaseasca o societate care sa-i livreze - contra sumei de 845.687.394 de lei - 100 de tramvaie noi.Potrivit caietului de sarcini, fiecare dintre aceste tramvaie ar trebui sa fie modern, fiabil si sa poata transporta, simultan, cel putin 220 de calatori.Asa cumv-a informat deja, PMB nu vrea, insa, sa cumpere tramvaiele de la oricine, ci doar de la un producator de succes, care sa fi facut afaceri, in medie, in ultimii 3 ani, de cel putin 280 de milioane de lei (circa 60 de milioane de euro).Or, asta inseamna ca. Nici macar Astra Vagoane Arad nu o poate face, din cauza ca nu a castigat atatia bani din 2015 incoace, in ciuda faptului ca livreaza tramvaie atat in tara, cat si in strainatate...Modul in care PMB a intocmit documentatia nu le da, insa, batai de cap doar producatorilor din Romania, ci si celor straini. Spre exemplu, Alstom Transport SA - unul dintre marii producatori de material rulant din Europa - a contestat mai multe aspecte ale documentatiei, prin intermediul unui act depus pe 21 decembrie la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC).Totodata, Alstom a cerut suspendarea licitatiei lansate de PMB pentru tramvaie, pana la solutionarea contestatiei.Pe 28 decembrie, CNSC a admis cererea Alstom si. Ce se intampla intr-o astfel de situatie? In mod normal, Primaria urmeaza sa isi revizuiesca documentatia si sa transmita catre CNSC un raspuns in care mentioneaza ce modificari a facut pentru a rezolva problemele semnalate de contestator.Ulterior, in termen de 15-25 de zile, CNSC trebuie sa solutioneze contestatia. Practic, institutia stabileste care dintre nemultumirile agentului economic sunt pe deplin justificate si ce hibe din documentatia primariei trebuie rezolvate.In cazul in care PMB face modificarile cerute de CNSC, licitatia poate continua fara probleme, insa numai daca nu se fac noi contestatii.In cazul in care institutia nu tine cont de parerea CNSC, Alstom poate cere nu numai suspendarea, ci chiar anularea licitatiei.Iar o eventuala reluare a intregii proceduri ar insemna ca achizitia de tramvaie noi pentru bucuresteni ar putea intarzia cu luni bune sau chiar cu mai multi ani...Evident, in cazul in care nu sunt multumite de decizii, partile - adica atat Primaria, cat si agentul economic - pot merge sa isi caute dreptatea si in instanta.Potrivit unui document remis redactiei de CNSC, Alstom considera ca PMB ar trebui sa modifice documentatia de atribuire pentru cele 100 de tramvaie din mai multe puncte de vedere.Printre altele, Altom spune ca PMB ar trebui sa prelungeasca termenul in care furnizorii interesati de licitatie pot cere clarificari cu privire la contract. Cu alte cuvinte, acum documentatia lansata de PMB prevede ca ultimele clarificari pot fi solicitate cu 45 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In aceste conditii, Alstom cere ca termenul se fie prelungit cu 20-25 de zile.In plus, tot Alstom vrea ca PMB sa ii raspunsa la clarificari nu in cel mult 28 de zile - cum prevede documentatia din SICAP - ci intr-un termen mult mai scurt.In plus, constructorul de material rulant cere ca PMB sa nu primeasca la licitatie orice producator care a vandut in ultimii 3 ani tramvaie de cel putin 28 de milioane lei, ci sa ii accepte doar pe cei cu vanzari mult mai consistente.Pentru Alstom, care are o cifra mare de afaceri si livrari importante, o astfel de modificare ar fi o sansa in plus la castigarea contractului. In schimb, modificarea i-ar putea descalifica pe multi alti producatori mai mici care ar putea, totusi, livra tramvaie de calitate.Nu in ultimul rand, Alstom cere modificari cu privire la ritmul de livrare si omologare a tramvaielor, dar si cu privire la criteriile tehnice in functie de care PMB vrea sa aleaga materialul rulant.Mai multe informatii privind solicitarile Alstom Transport SA puteti gasi in textul complet al incheierii CNSC prin care se dispune suspendarea licitatiei PMB:Marea problema, in acest caz, nu tine de documentatii si detalii tehnice, ci de faptul ca bucurestenii vor fi in continuare obligati, multa vreme de aici incolo, sa circule cu tramvaie vechi.Spre exemplu, potrivit celui mai recent raport de activitate, a 6-a parte dintre vagoanele pe care le are in administrare Societatea de Transport Bucuresti (STB) sunt de tip Tatra T4R. Or, acestea au fost produse intre anii 1973 si 1975, in Cehoslovacia si - in ciuda modernizarilor - nu mai asigura demult conditii de transport in comun de care ar trebui sa se bucure orice bucurestean.Evident, nu doar aceste vagoane sunt vechi, ci si multe altele.E semna ca Bucurestiul are nevoie de tramvaie noi acum, mai mult decat oricand. Pacat ca autoritatile nu prea se pricep sa le aleaga si sa le cumpere...