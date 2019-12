Bugetul Capitalei, rectificat a 9-a oara in acest an: "Fara aceasta decizie, opream transportul si termoficarea!"

Ziare.

com

Inca de marti, Nicusor Dan si consilierul general Alexandru Gadiuta (USR) prezentasera o analiza a rectificarii bugetare , sustinand ca singurul ei scop este sa amane plata unei serii de datorii ale Capitalei. Din pacate, prin amanare, aceste datorii urmau sa se acumuleze si sa creasca.In sedinta de Consiliul General de miercuri, Alexandru Gadiuta a sustinut ca aceasta a 9-a rectificare din 2019 arata incapacitatea administratiei Firea de a-si calibra asa cum trebuie cheltuielile si de a-si prevedea veniturile."Avem taieri de la Mediu, de la Invatamant, de la Bunuri si servicii, de la ASPA si ALPAB... As vrea sa imi spuneti care este procentul executiei bugetare pentru sectiunea dezvoltare. Va intreb din cauza ca, din estimarea mea, nici in acest an nu se va depasi 40% executie bugetara, pe acest capitol", a spus Gadiuta.A urmat un scurt moment de confuzie pentru administratie. Presedintele de sedinta a invitat un vorbitor la pupitru, dar acesta nu era in sala. Pana la urma, a venit la pupitru city managerul Sorin Chirita.Acesta a sustinut ca nu e vorba de taieri, ci de realocari (acelasi lucru, in esenta, de vreme ce banii se iau de la anumite institutii si administratii si li se dau altora)."Se realoca bani pentru transport si pentru termoficare. Fara realocari, oprim aceste servicii", a precizat Sorin Chirita.In cele din urma, proiectul de rectificare a bugetului Capitalei a fost adoptat.