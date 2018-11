Firea anunta cand si pe ce trasee intra noile autobuze luate de la turci (Foto)

Foto: Primaria Capitalei

Ziare.

com

Acestea vor circula pe liniile 302, 336, 601, 780 si 783."Cele 30 de autobuze Otokar vor asigura serviciul de transport pe liniile 302 (cu autobuze de 10 metri lungime), 336 si 601 (cu autobuze de 12 metri lungime), precum si pe liniile 780 si 783, care fac legatura cu Aeroportul International Henri Coanda (cu autobuze articulate, cu lungime de 18 metri) ", transmite PMB intr-un comunicat de presa remis joiNoile autobuze beneficiaza de tehnologie GPS, care permite localizarea in trafic si furnizarea catre calatori a informatiilor legate de timpii de asteptare in statie si de parcurgere a traseului."Ma bucura faptul ca, in sfarsit, pe strazile Capitalei vor circula autobuze noi si moderne, care vor asigura bucurestenilor servicii de transport civilizate, la standarde europene. Primele 30 de autobuze Otokar, achizitionate de Primaria Capitalei si predate STB SA, vor iesi in trasee incepand cu data de 1 decembrie.Noile autobuze sunt dotate cu aer conditionat, cu sistem de taxare inteligent, sunt accesibilizate pentru toate categoriile de pasageri si beneficiaza de supraveghere video atat in interior, cat si in exterior", a declarat primarul general Gabriela Firea, potrivit documentului.Sursa citata mai precizeaza ca, ulterior, pe masura ce noile autobuze vor fi receptionate, acestea vor fi introduse in circulatie pe liniile din zona centrala."Astfel, pana la sfarsitul anului 2018, noile autobuze de culoare turcoaz vor mai fi vazute si pe liniile 124, 137, 261, 682 si 781", se arata in comunicat.Amintim ca, in luna iunie, Firea a semnat un contract cu asocierea OtokarOtomotiv ve Savunma Sanayi prin care achizitioneaza 400 de autobuze noi Euro 6.Potrivit primariei, pana la sfarsitul anului, vor fi livrate alte 80 de unitati, iar anul viitor restul de 300.Valoarea tranzactiei este 100 milioane euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri in functie de traseele pe care vor circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m si 30 de autobuze de 18.Iata si cum arata autobuzele Comparativ, miercuri au fost puse in circulatie, la Cluj-Napoca, 30 de autobuze de ultima generatie Mercedes-Benz Conecto, dotate cu internet wi-fi si prize USB. Alte 30 urmeaza sa intre in trafic in decembrie, investitia totala fiind de peste 60 de milioane de lei.