Care au fost argumentele USR in procesul privind ilegalitatea celor 22 de companii municipale infiintate de Firea

Cazul din instanta

Despre ce companii este vorba

Plangerile prealabile, ignorate

Majoritate simpla vs 2/3

Trebuiau 34 de voturi din 50

"Majoritatea speciala, pentru a evita abuzul"

"Nu sunt oportune"

Ce alte argumente a mai avut USR

Despre ce companii este vorba

Ziare.

com

Acesta este unul dintre motivele invocate de USR Bucuresti si consilierele generale Ana Maria Ciceala si Roxana Wring in procesul deschis impotriva CGMB si Primariei Capitalei, prin care cele 22 de companiii au fost declarate ca fiind infiintate ilegal.Un alt motiv de anulare a hotararilor CGMB: neoportunitatea infiintarii acestor companii pentru buna administrare a patrimoniului orasului Bucuresti.Dosarul 19404/3/2017, in care s-a dat aceasta decizie, este pe rolul instantelor din mai 2017. Initial, Tribunalul Bucuresti a respins, pe 17 octombrie 2017, cererea de chemare in judecata facuta de USR. In faza de apel, Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea."Admite recursurile formulate. Caseaza in parte sentinta atacata si, in rejudecare: Admite actiunea si, in consecinta, anuleaza actele administrative contestate in cauza. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica astazi, 22 noiembrie 2018", se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti. a analizat decizia Tribunalului Bucuresti data in acest caz, in care sunt prezentate motivele pentru care USR a cerut desfiintarea companiilor.Procesul vizeaza mai multe hotarari, dar cele mai relevante sunt cele care privesc infiintarea companiilor, dar si unele premergatoare infiintarii."Impotriva tuturor hotararilor de infiintare, reclamantele au formulat plangeri prealabile prin care am solicitat revocarea hotararilor, insa nu au primit niciun raspuns pana la data formularii prezentei cereri, iar hotararile nu au fost revocate", se arata in decizia citata.Plangerile prealabile sunt o faza premergatoare pentru contestarea in instanta.Cel mai important motiv pentru desfiintarea hotararilor a fost acela ca hotararile respective nu au fost adoptate cu majoritatea prevazuta de lege.- Astfel, conform procesului-verbal al sedintei ordinare a CGMB din data de 29 martie 2017, fiecare dintre hotararile ce fac obiectul prezentei cereri- Conform procesului-verbal al sedintei extraordinare a CGMB din data de 11 aprilie 2017, fiecare dintre hotararile ce fac obiectul prezentei cereri"Hotararile in cauza vizeaza patrimoniul municipalitatii, motiv pentru care era obligatorie adoptarea acestora cu majoritate calificata - doua treimi din totalul consilierilor in functie", scria USR in cererea de chemare in judecata.La momentul adoptarii hotararilor, in cadrul CGMB erau 50 de consilieri locali in functie, iar pentru a fi aprobate cu 2/3 din voturi erau necesare 34 de voturi.Prevederea este in Legea 215/2001 a administratiei publice locale, articolul 45, alineatul 3: ".""Majoritatea speciala de doua treimi a fost prevazuta de legiuitor tocmai pentru protejarea patrimoniului comunitarii locale, deciziile adoptate vizand convingerea unei majoritari mai largi de consilieri fata de majoritatea simpla, tocmai avand in vedere importanta subiectului deciziei si pentru a asigura luarea unei decizii cat mai responsabile", arata USR in cererea de chemare in judecata.Astfel, adoptarea hotararilor cu doua treimi din totalul consilierilor in functieUn alt motiv de contestare este acela ca hotarile CGMB sunt neoportune pentru buna administrare a patrimoniului orasului Bucuresti."Astfel, infiintarea societatilor este de natura sa incalce principiile constitutionale ale economiei de piata, cat si prevederile Legii 21/1996 a concurentei", scrie USR.Conform art. 45 din Constitutie, accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate, se arata in cererea de chemare in judecata.Potrivit USR, prin infiintarea intreprinderilor proprii ale UAT si incredintarea serviciilor catre acestea prin atribuire directa, se incalca regulile cu privire la asigurarea concurentei pe piata serviciului respectiv.", se mai precizeaza in cererea de chemare in judecata.USR mai arata ca, in urma infiintarii societatilor cu capital al UAT, activitatea societatilor si modul de utilizare a banului public vor fi dificil de controlat.Angajatii societatilor nu vor avea statutul de functionar public, nu se vor supune regulilor specifice fuctionarilor publici, cu privire la salarizare, performanta sau raspundere profesionala/civila/penala. Societatile infiintate nu vor fi obligate sa respecte procedura de achizitii publice.- Societatile infiintate prin hotararile CGMB nu reprezinta organisme publice, infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial, prin urmare, aceste societati nu sunt autoritati contractante in sensul art. 4 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.- Desi societatile traiesc prin aport din banii publici ai municipalitatii, acestea nu vor fi obligate sa respecte procedurile de achizitii publice instituite pentru respectarea principiilor transparentei, proportionalitatii ori nediscriminarii.- De asemenea, infiintarea societatilor nu asigura eficienta in folosirea banului public si realizarea reformei in administratia publica.- Nu exista studii economice si de oportunitate care sa justifice infiintarea celor 20 de societati. Infiintarea societatilor creste nivelul cheltuielilor publice.- Hotararile de infiintare a societarilor pentru care solicitam anularea vizeaza domenii care sunt deja gestionate/administrate public. Majoritatea activitatilor prevazute in actele constitutive ale societarilor infiintate prin hotatarile CGMB sunt desfasurate de directii din cadrul Primariei Muncipiului Bucuresti sau sunt atribuite catre alti prestatori.- Infiintarea societatilor ingreuneaza reforma in administratie, va creste numarul de angajati si nivelul birocratiei.- Nu se cunosc informatii despre persoanele alese in organele de conducere ale respectivelor societati si daca acestea indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru aceste functii.- Ca urmare a infiintarii societatilor prevazute de hotararile CGMB, vor fi desfiintate toate directiile care desfasoara la acest moment activitatile prevazute de domeniile de activitate ale socitatilor.Procesul in acest caz priveste companiile municipale de:- Dezvoltare Durabila Bucuresti SA;- Energetica Bucuresti SA;- Consolidari SA, Strazi;- Poduri si Pasaje Bucuresti SA;- Parking Bucuresti SA;- Managementul Traficului Bucuresti SA;- Medicala Bucuresti SA;- Turistica Bucuresti SA;- Parcuri si Gradini Bucuresti SA;- Agrement Bucuresti SA;- Tehnologia Informatiei Bucuresti SA;- Sport pentru toti Bucuresti SA;- Managementul Transportului Bucuresti SA;- Publicitate si Afisaj Bucuresti SA;- Paza si Securitate Bucuresti SA;- Iluminat Public Bucuresti SA,- Imobiliara Bucuresti SA;- Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA;- Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti;- Eco Igienizare Bucuresti SA.