Cat de relevant e "referendumul" lui Firea de pe Facebook pentru taxa Oxigen? Strategie de campanie sau "o prostie facuta pentru imagine"?

"Este o aiureala, nu are nicio valoare. Demersul este nul"

Strategie pentru a castiga voturile celor nemultumiti de taxa sau doar "o prostie facuta pentru imagine"?

Ce este Vinieta Oxigen si cum le-ar influenta vietile bucurestenilor

Cuantumul de plata pentru soferi, in functie de norma de poluare a masinii

Dupa ce a fost criticata pentru introducerea acestei viniete, Gabriela Firea, primarul Capitalei, a decis joi seara sa organizeze un "referendum" pe pagina sa de Facebook, in urma caruia va decide daca renunta sau pastreaza taxa Oxigen.Intrebarea la care locuitorii Capitalei sunt indemnati sa raspunda este "Sunteti de acord cu interzicerea circulatiei masinilor care polueaza in centrul orasului si cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucurestiului?"Vineri la pranz, Gabriela Firea a iesit cu o scurta declaratie, tot pe pagina sa de Facebook, si a spus ca a primit pana la acea ora peste 15.000 de mesaje, iar circa 90% dintre cei care i-au scris ii cer sa renunte la vinieta. Ea a precizat ca luni va anunta ce decizie va lua.Se pun insa mai multe intrebari cu privire la acest "referendum", printre care: Cate este el de relevant, tinand cont ca mesajele primite pe Facebook pot fi controlate de catre detinatorul contului? De ce s-a gandit abia acum sa consulte bucurestenii si nu inainte ca hotararea sa fie adoptata? Poate fi considerata o strategie de campanie, pentru a nu pierde votul celor nemultumiti de introducerea taxei?Sociologul Alfred Bulai spune ca un referendum este un lucru foarte bun, dar doar daca il faci in mod profesionist. Facut pe Facebook el nu are nicio valoare, nu exista o baza legala pentru a fi luat in considerare."Sa faca referendum este un lucru extraordinar de bun, daca il face profesional. Pe Facebook este o aiureala si nu are nicio valoare. Nici nu stii daca cei care raspund sunt din Bucuresti. Este o prostie. Sa faca referendum real, pentru ca isi poate permite la nivel local. Nu pe Facebook.Facebook-ul nu este reprezentativ pentru nimic. Metoda aleasa este o prostie, nu testezi online decat daca folosesti instrumente adevarate, nu Facebook. Nu are nicio baza legala, cum sa iei in considerare asa ceva? Este doar simbolic, nu are valoare", a declarat,La randul sau, sociologul Mircea Kivu ne-a explicat ca un referendum se desfasoara dupa reguli precise, nu pe Facebook. Asadar, spune el, valoarea demersului initiat de Firea are valoare zero."Poti sa pui cate ghilimele vrei, tot nu este referendum. Referendumul inseamna ceva la care poate sa voteze oricine, in care se poate controla cum sunt date voturile, se desfasoara dupa niste reguli precise. Ori, pe Internet si mai ales pe Facebook, inseamna ca pui o intrebare pe pagina ta. Dar noi stim foarte bine ca de multe ori postarile de pe o pagina de Facebook pot fi vazute doar de catre cei care au dat like.Plus ca nu exista un control. Nu vad cum se poate controla daca cei care voteaza sunt bucuresteni sau nu. Si nici nu exista un control neutru al procesului. Deci are valoare zero sau propagandistica. Ca valoare de consultare publica este nul acest demers", a declaratTinand cont de faptul ca numerosi bucuresteni au criticat taxa Oxigen, existand si un protest in acest sens organizat luna trecuta, ne putem intreba daca nu cumva Gabriela Firea se teme ca ar putea pierde votul lor pentru viitorul mandat si acesta este motivul pentru care vrea sa renunte la vinieta.Totodata, APADOR-CH afirma ca taxa Oxigen nu are avizul politiei rutiere . Iar potrivit legii 24/2000 privind tehnica legislativa, fara acest aviz hotararea poate fi considerata ca adoptata ilegal si, ca urmare, poate fi desfiintata de catre instanta de judecata.Sociologul Mircea Kivu spune ca poate fi luata in calcul si o eventuala strategie de campanie, dar si posibilitatea ca Gabriela Firea sa isi fi dat seama de problema privind lipsa avizului, precum si alte probleme ale acestei taxe si incearca sa renunte la ea folosind ca pretext rezultatul asa zisului "referendum"."Intai si intai taxa nu poate fi aplicata deocamdata. Exista multe probleme legate de aceasta taxa. S-ar putea sa fie si o strategie ca sa iasa din aceasta incurcatura in care s-a bagat singura. A promis ca face un lucru si l-a facut, dupa parerea mea, prost. Pentru ca nu inteleg de ce ai avea voie sa poluezi in Drumul Taberei si nu ai voie sa poluezi pe Calea Victoriei. Ea a preluat un model care exista in niste orase. De exemplu, in Londra exista o taxa de traversare a centrului, dar pe care o plateste toata lumea, nu doar cei cu masini vechi.I-a dat un invelis ecologic si a iesit ceva ce nu se poate aplica. Si probabil ca incearca sa gaseasca o iesire din aceasta situatie, sa nu intre in campanie si sa i se spuna ca a promis ca face ceva si nu a facut. Gabriela Firea poate sa spuna orice, depinde de cat de inteligenti sunt bucurestenii ca sa o creada sau nu", a declarat Mircea Kivu.In schimb, sociologul Alfred Bulai spune ca nu stie daca este vorba despre o strategie de campanie sau doar o prostie facuta pentru imagine."Nu stiu, habar nu am, nu stiu daca este atat de complicat, poate este doar o prostie facuta pentru imagine", a subliniat Alfred Bulai.Vinieta Oxigen este o taxa pe care sunt nevoiti sa o plateasca soferii care circula prin Capitala cu masini poluante. Mai exact - potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 539/24.10.2019 - toti soferii de masini cu norme de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 si Euro 3 trebuie sa achite - de la 1 ianuarie, iar incepand de la 1 martie 2020 se vor aplica si amenzi - o taxa pentru a circula pe drumurile publice.In plus, cei aflati la volanul masinilor non-Euro, Euro 1 si Euro 2 n-au voie deloc sa circule, in timpul zilei, prin Centrul Capitalei, printr-un perimetru numit Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).Pentru masinile cu norma de poluare Euro 4 se va plati taxa abia de la 1 ianuarie 2021. Scutiti de obligatia de a cumpara vinieta Oxigen sunt soferii de masini cu norma de poluare Euro 5 si Euro 6, dar si cei care conduc autovehicule electrice sau hibride, motociclete si scutere.De asemenea, exista o lunga lista de masii exceptate de la plata vinietei, de la cele apartinand institutiilor publice si pana la cele utilizate pentru transmisiuni audio si radio.Pentru moment, vinietele se pot cumpara doar online, de pe site-ul roviniete.ro.Intr-un material video, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aratat cum va functiona sistemul. Printre altele, exista un sistem de camere si un soft care vor analiza datele fiecarei masini care trece prin ZACA si vor stabili daca s-au respectat regulile si s-a platit vinieta. Soferii care vor circula ilegal vor fi amendati.