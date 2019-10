Cate spoturi a platit Primaria Capitalei ca sa-si faca reclama si cum au fost impartite la posturile TV

Ziare.

com

Clipurile au fost realizate pentru campaniile Programul Smile, Bucuresti Trainic (consolidarea blocurilor) si realizarile Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti. Pagina de Media scrie ca cele mai multe dintre aceste spoturi au fost difuzate la Antena 3, adica 1.015. Apoi, s-au clasat, in ordine, Realitatea TV, cu 904; Romania TV, cu 874; B1 TV, cu 782; Digi 24, cu 545; Kanal D cu 459 si Pro TV cu 94.Spotul campaniei privitoare la Spitalul Gomoiu a fost difuzat de cele mai multe ori la Digi24, adica de 330 de ori. Urmata de Antena 3, care l-a difuzat tot de peste 300 de ori. La Kanal D s-a platit sa fie difuzat de 130 de ori, la Antena 1 de 100 de ori, iar la Pro TV de 50 de ori.Pentru campania Bucuresti trainic, referitoare la consolidarea blocurilor in Capitala, Antena 3 a difuzat 522 de spoturi, B1 TV - 500, Romania TV - 496, Realitatea TV - 389, Antena 1 - 316, Kanal D - 275.Spotul acesta a fost difuzat si pe site-urile Adevarul.ro, Digi24.ro, A1.ro, Antena3.ro, Stiripesurse.ro, psnews.ro, cancan.ro, prosport.ro, ciao.ro, dcnews.ro si digisport.ro.O alta campanie despre proiectele care au legatura cu sanatatea si care este inca in desfasurare are un spot care este difuzat de 241 de ori la Realitatea TV, 217 ori la Digi 24, 186 ori la Antena 3, 173 ori la Romania TV, 99 de ori la B1 TV, 60 de ori la Antena 1, 56 de ori la Kanal D si 42 de ori la Pro TV.Amintim ca Libertatea a publicat, joi, un material in care scrie ca Firea a cheltuit 1,1 milioane de euro ca sa faca publicitate spitalului de copii Gomoiu, construit cu supraevaluari "cu 2.485%"In replica, Firea spune ca nu este nimic adevarat si ca in mandatul ei s-a platit doar real executat, fara a face precizari referitoare la acuzatiile vizand plata publicitatii.