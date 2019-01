Ce i-a facut Liviu Dragnea Gabrielei Firea si de ce e de interes public

Partidul o pedepseste pe Gabriela Firea lasand orasul in anarhie

Acum cateva luni, Gabriela Firea si un grup de social-democrati coagulat in jurul unei asa-zise miscari disidente faceau apeluri publice, trimiteau scrisori si prezentau proiecte de reformare a partidului.Din capul locului, desi disidenta pare o eticheta dezirabila - asta probabil pentru ca suna exotic - Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu nu au intentionat o secunda sa redefineasca paradigma de putere in PSD, ci doar sa preia puterea.Or, disidenta inseamna indepartarea de la norme/dogme si, mai specific, in politica partinica inseamna contestarea culturii politice dominante. Asadar, nu contestarea liderului sau nu doar a sefului - in acest caz, Liviu Dragnea -, ci a valorilor, practicilor, conceptiilor, relationarilor pe care partidul le promoveaza. Cum ar fi, de pilda, amnistia si gratierea, de care Gabriela Firea nu s-a atins nici macar cu o scrisoare.A fost o lovitura de palat esuata, de felul celor pe care le dau generalii care nu urmaresc in niciun caz instaurarea democratiei, ci inscaunarea lor in locul liderului suprem.Reglarea de conturi din interiorul partidului-mamut, acelasi PSD de la Ion Iliescu incoace, dar preluand caracteristicile sefului, ca in orice structura de putere autarhica, a devenit insa una de tip mafiot si periculoasa pentru Romania in momentul in care frontul s-a mutat in afara partidului.O simt pe pielea lor bucurestenii care incearca sa se descurce intr-un oras nu doar abandonat de autoritatea administrativa, ci si folosit ca pedeapsa exemplara in PSD.Gabriela Firea a esuat in planul ei de putere personala, dar pura eliminare din partid nu ar fi sporit puterea lui Liviu Dragnea. Odata ce liderul absolut a supravietuit loviturii de palat, el trebuie sa converteasca infrangerea generalilor intr-un plus personal de putere. Asa ca Liviu Dragnea nu a dat-o afara pe Gabriela Firea din partid, dar a transformat-o intr-un mascarici.Ridiculizarea celui care a crezut ca il poate invinge pe sef, pentru a-i lua locul, este una exemplara. Gabriela Firea a ramas in partid, dar complet izolata si nesemnificativa politic.Pana aici, totul intruneste elementele unei clasice reglari de partid creat pe structuri si cultura comuniste. Doar ca Gabriela Firea este primar al Bucurestilor, iar Liviu Dragnea a fost nemilos pana la capat. Luandu-i masinaria de partid si controland politic primarii de sectoare, Liviu Dragnea a urmarit - si a reusit - ridiculizarea dusa la extrem a celei care a vrut puterea lui si care indraznea chiar sa se uite semet la o candidatura la prezidentiale.Abia de aici incolo devine de interes public, pentru ca trimiterea Gabrielei Firea in Gulag lasa orasul in anarhie, lipsit de administrare si, astfel, periculos pentru locuitorii lui.Cateva zile la rand, copaci intregi au stat prabusiti pe strazi si alei, in unele cazuri formand un tunel prin care masinile incercau sa se strecoare. Crengi inghetate au avariat masini si au ranit oameni. Sigur, este un fenomen natural deosebit, ploaia inghetata s-a mai vazut si in alte tari si acolo s-au rupt copaci.Ce lipseste din tabloul romanesc este prezenta autoritatii.Atunci cand Gabriela Firea era sustinuta de partid si putea confisca cum vrea ea institutii si practici, la primul fulg de zapada organiza comandamente de iarna, cu cate cinci, sase, zece conferinte de presa pe zi, de felul celor cu PR mediocru: Gabriela Firea cu cizme si manusi, catarata pe cate un namete de zapada, vorbind cu cei de la deszapezire, transmitand sentimentul unei calamitati de care doar ea ne poate scapa.De cand a atins-o insa-ul si a esuat, Gabriela Firea a devenit incapabila sa conduca o institutie. Si atunci tramvaiele nu mai functioneaza, troleele zac si ele cu fire cazute semi-apocaliptic, copaci intregi blocheaza inca stradutele si, odata cu incalzirea, au inceput sa miroasa urat, iar bucurestenii raman, pe rand, fara caldura in apartamente, dupa un algoritm care si doamnei Firea ii scapa, dar probabil ca banuieste si ea, intr-o teorie a conspiratiei, Partidul.Cert e ca Gabriela Firea nu isi mai poate indeplini atributiile de primar general al Bucurestilor si nici nu pare capabila a delega aceste atributii, daca ea trece printr-o experienta personala care ii pune probleme si care nu ne intereseaza.Abandonarea orasului, esuarea unei capitale europene, lasata fara caldura in apartamente si fara o minima prezenta a autoritatii, sunt consecintele ultime ale preluarii tarii de catre un grup politic abuziv si in acelasi timp mediocru. Ce s-a intamplat zilele acestea in Bucuresti, cand puroiul a iesit la suprafata, se intampla si cu scolile, spitalele, strazile si ordinea publica ale Romaniei.