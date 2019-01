Ce spune Firea despre interventiile din Bucuresti dupa ploaia inghetata si despre disparitia sa din spatiul public

Ce spune Firea despre disparitia sa din ultima vreme

Edilul a vorbit despre interventiile autoritatilor din ultimele zile in ceea ce priveste urmarile conditiilor meteorologice din Bucuresti, dar si despre faptul ca de curand a intampinat probleme de sanatate.Intrebata despre modul in care au intervenit autoritatile in ultimele zile, Firea a sustinut ca in mod eficient."Cum stiti, noi nu fugim de nicio responsabilitate, dar trebuie sa stiti adevarul. Serviciul de salubritate si deszapezire este delegat la cele sase sectoare ale Capitalei. Fiecare sector are un contract cu o companie de salubritate, sunt doua sectoare care au propriile companii. Exista ADP-urile de sector. Din cate am observat, s-au facut aceste lucruri, au mai fost si neajunsuri ca si fenomenele meteo au fost grave", a spus ea.Dupa cateva saptamani in care toata lumea s-a intrebat de ce primarul Capitalei nu mai apare in spatiul public si dupa ce s-a aflat ca ar fi suferit o operatie pentru o afectiune gastro-intestinala acuta, Firea a sustinut, luni, ca s-a intors la munca inca din 7 ianuarie.Mai mult, Firea s-a lamentat ca a fost la serviciu si cu branula pusa in brat, pentru ca inca i se mai faceau perfuzii."Ma simt mai bine. Sunt in continuare sub tratament si respect cu strictete un regim alimentar. A fost un eveniment mai neplacut, o cumpana. Ii multumesc lui Dumnezeu si medicilor pentru ca am iesit cu fruntea sus. Sper sa nu se mai repete. Nu a fost foarte simplu pentru mine", a spus Firea.Firea a negat ca si-ar fi delegat sarcinile unui consilier de la primarie, asa cum a sustinut consilierul general Ciprian Ciucu (PNL) . Consilierul respectiv ar fi Speranta Cliseru, fostul prefect al Capitalei, care s-a intors la Primaria Capitalei dupa ce a fost demisa."Desi am spus ca nu ma mai mira nimic, am citit ca un domn consilier general a declarat ca mi-am delegat atributiile pe o perioada de un an unei doamne consilier de la primarie. In primul rand, nu cunoaste legea.As putea sa imi deleg atributiile pe o perioada determinata, fireste, catre un viceprimar si catre administratorul public al primariei. Nu catre un consilier personal. Dar nu a fost cazul. Am avut concediu medical, l-am epuizat, sunt la serviciu de pe 7 ianuarie in fiecare zi. Am fost la serviciu si pe 3 ianuarie, chiar si cu perfuzii si branula", a adaugat Firea.