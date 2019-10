Centrul Cultural Lumina, infiintat de Firea, inghite milioane de euro: De la sediu nou, la mese de calcat cu absorbtie, orice pentru "promovarea excelentei"

Ziare.

In subordinarea primariei se aflau, la momentul respectiv, sapte centre sau institutii care se ocupau de proiecte culturale si educationale, plus 14 teatre, insa institutia condusa de Gabriela Firea a sustinut ca este justificata crearea unui centru nou "prin satisfacerea unei nevoi culturale si realizarea unei activitati de utilitate publica potrivit specificului si nevoilor locale".A primit 6 milioane de lei in 2018, iar in 2019 bugetul aproape s-a dublat, la 11 milioane de lei.Promovarea excelentei in cultura si raspandirea eficienta a valorilor nu prea s-a facut din banii acestia, in schimb, cei de la Buletin de Bucuresti au identificate numeroase contracte si achizitii din bani publici ce ridica semne mari de intrebare.De la statii de grafica iMAC si camere video Go Pro Fusion, pana la frigider, masina de spalat si mese de calcat cu absorbtie, cultura a primit o infuzie masiva din bani publici. Si acum urmeaza ca Centrul Cultural Lumina sa primeasca si un sediu nou de 5 milioane de euro.Va invitam sa cititi AICI, integral, o investigatie realizata de Oana Despa in Buletin de Bucuresti