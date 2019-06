Cine trebuie sa ne scape de tantarii din Bucuresti: Doua firme infiintate in 2018, cu 0 angajati

Ziare.

In aceste conditii, cei de la Banii Nostri au analizat firmele cu care a incheiat contracte Compania municipala Eco Igienizare.Principalele firme cu care au fost incheiate contracte sunt Meta Protector (infiintata in 2018), Korfus Construct, XIT Software Solutions (infiintata in 2018) si Bithat Solutions."Ce a sarit in ochi in top 3 ofertanti castigatori avem doua firme infiintate in 2018 fara prea mare activitate in 2018 si cu zero angajati", scriu cei de la Banii Nostri, referitor la firmele Meta Protector si XIT Software Solutions."De la cea de a treia firma s-au cumparat servicii de inchiriere personal, firma cu 4 angajati in 2018 si profit de 197 mii lei, la cifra de afaceri de 317 mii lei", adauga sursa citata.E vorba de Korfus Construct, care potrivit datelor de pe Ministerul Finantelor apare ca avand 4 angajati."De remarcat si faptul ca in decembrie 2018 s-au investit peste 250 mii lei in solutii software de gestionare a serviciilor DDD si document management", se mai arata pe pagina de Facebook Banii Nostri.Unul dintre contractele semnate intre Compania municipala Eco Igienizare si XIT Software Solutions este in valoare de 130.000 de lei (27.898 de euro), suma platita pentru achizitia de "solutie software de gestionare a solutiilor DDD". Un alt contract semnat cu Meta Protector este in valoare de 127.398 de lei (26.777 de euro) pentru "furnizare echipamente de lucru si de protectie".A.G.