Cine vrea sa vanda autobuze electrice Bucurestiului: Avem oferte doar de la chinezi si turci, in combinatie cu nemti

Conform unui comunicat al PMB, remis, au depus oferte asocierea Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S. (Turcia) si SILEO GmbH (Germania), respectiv New Kopel Car Import (Romania - Otopeni, reprezentant al companiei BYD - China).Documentatia incarcata in SICAP urmeaza sa intre in analiza comisiei de evaluare de la PMB.Valoarea totala a investitiei in noile mijloace de transport public se ridica la aproximativ, din care fonduri nerambursabile aproximativ 177.997.631,79 milioane de lei (fara TVA) din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Operational Regional (POR) 2014 -2020, precizeaza primaria.PMB aminteste ca a mai lansat proceduri de licitatie pentru achizitia a 100 de tramvaie, 100 de troleibuze si 130 de autobuze hibrid:- In data de 11 decembrie 2018 a fost publicat anuntul de participare pentru achizitia a 100 de tramvaie noi, din gama de 36 m. Valoarea estimata a achizitiei este de 845.687.394 lei fara TVA.In cadrul procedurii au depus oferte doi operatori economici, respectiv asocierea dintre Astra Vagoane Calatori S.A. si CRRC Qingdao Sifang CO., LTD, si DURMAZLAR MAKINE SAN. VE TIC A.S. Documentatia depusa se afla in analiza comisiei de evaluare constituita la nivelul autoritatii contractante.Referitor la cele 100 de tramvaie, institutia precizeaza ca acestea fac obiectul a 8 proiecte pentru care s-au semnat contracte de finantare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.- Pe 5 februarie 2019 a fost publicat anuntul de participare pentru achizitia a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 m. Valoarea estimata a achizitiei este de 214.488.800 lei fara TVA.In cadrul procedurii a depus oferta un singur operator economic, respectiv asocierea dintre Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S. (Turcia) si SILEO GmbH (Germania) . Documentatia depusa se afla in analiza comisiei de evaluare constituita la nivelul autoritatii contractante.- Pe 13 martie 2019 a fost publicat anuntul de participare pentru achizitia a 130 de autobuze hibrid noi, din gama de 12 m. Valoarea estimata a achizitiei este de 195.487.890 lei fara TVA. In cadrul procedurii a depus oferta un singur operator economic, respectiv Mercedes - Benz Romania.A.G.