Ciprian Ciucu: Sa ceri CSAT pe poluare pentru Bucuresti inseamna sa declari implicit ca ai fost 4 ani primar degeaba

"Sa ceri CSAT pe poluare pentru Bucuresti, asa cum face Firea in seara asta, inseamna sa declari implicit ca ai fost 4 ani primar degeaba si politicile tale au fost frectii la picior de lemn", a scris, miercuri seara, pe Facebook, Ciprian Ciucu.Presedintele PNL Sector 6 spune ca Gabriela Firea "fuge de raspundere si incearca, disperata, sa plaseze raspunderea in alta parte"."Vrea sa dea vina pe altcineva. Iarasi. Poluarea aerului se rezolva prin politici constante sustinute pe perioade mai lungi de timp si prin investitii cu cap si intra in responsabilitatea Primarului, nu a Presedintelui. Ce aiurita!", a mai scris Ciucu."Nu poate sa existe un poluator care ori este tinut la secret, ori sa nu-l identificam, ambele variante fiind la fel de grave", spune Firea, adaugand ca nu accepta "raspunsul neprofesionist, incorect, ca a fost un cumul de factori".