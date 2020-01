Citu: Am aflat surprins ca n-a mai fost o inspectie economica-financiara la Primaria Capitalei de 10 ani, ceea ce este bizar

60% cheltuieli de personal

Ziare.

com

"Sunt 4.500 de angajati in cele 18 companii ale primariei, multi dintre ei au fost detasati. Sunt multe probleme acolo. Am cerut o situatie: cand a fost o inspectie economica-financiara la Primaria Generala a Bucurestiului? Pentru ca mi se pare ciudat sa ai bani in buget pentru subventie, dar apoi sa te imprumuti pe 20 de ani sa platesti subventia la energie, de exemplu. As vrea sa vad cine a evaluat executia bugetara.. Se pare ca a fost ok. As vrea sa vedem si aceasta analiza. Mie imi sare in ochi chestia asta. Ai bani de la buget pentru subventie si te duci sa te imprumuti pe 20 de ani. Am cerut sa vad care au fost aprobarile din Ministerul Finantelor pentru a permite acest lucru", a spus ministrul, la Digi 24.Intrebat daca va fi, Florin Citu a raspuns ca evalueaza situatia, pentru ca au fost controale la cateva companii, dar nu a primit inca informatiile."Dar", a repetat seful de la Finante.El a precizat ca o atributie importanta a Ministerului Finantelor este aceea de a controla toate companiile de stat si ca va fi facuta o analiza la acestea pentru a vedea cum sunt cheltuiti banii publici."Trebuie sa curatam un pic. Ca sa poti sa vii cu solutii trebuie sa ai imaginea clara a ceea ce se intampla in economie. Noi nu aveam situatia clara a bugetului. Atunci cand am venit, toti ne gandeam: e grava situatia, o sa fie 3 si ceva deficitul.. (...)Cand vorbim dedeja este o problema. Sunt companii unde dam subventie de 400 milioane lei anual, 500 milioane. Trebuie sa vedem daca acei bani pot sa fie folositi altfel in economie si ce sa facem cu acele companii de stat", a explicat ministrul Finantelor.Saptamana trecuta, Florin Citu scria pe pagina sa de Facebook ca in companiile administrate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, se platesc salarii si atat.Acesta prezenta o lista de companii municipale in care ponderea cheltuielilor de personal reprezinta mai mult de 70% din totalul cheltuielilor de exploatare.Astfel, la Regia Generala de Apa Bucuresti RA, ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli de exploatare este de 100%, urmeaza Compania Municipala Sport pentru Toti Bucuresti SA, Compania Municipala Parking Bucuresti SA si Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, toate cu o pondere de 92% a cheltuielilor de personal, Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, Compania Municipala Managementul Transportului SA si Compania Municipala Turistica Bucuresti SA - 91%, Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA - 89%, Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA - 79%, Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA - 78%, Compania Municipala Energetica Bucuresti SA - 75%, Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA - 72% si Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA - 70%.O alta companie din lista prezentata de Citu este Societatea de Transport Bucuresti, unde cheltuielile de personal sunt la 73%."Asa arata structura cheltuielilor companiilor administrate (capusate?) de Gabriela Firea. Se platesc salarii si atat. La RATB (STB - n. r.), peste 10.000 de angajati, cheltuieli de personal 73%. Cum sa mai faci si investitii sau reparatii?", scria ministrul Finantelor.De asemenea, Florin Citu dezvaluia ca salariile in aceste companii "ajung la 7400 lei NET".