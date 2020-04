Clotilde Armand: In plina pandemie, Firea cumpara mobilier urban de 18 milione de euro de la fiul primarului din Cornu

Ziare.

"M-am uitat din nou prin SICAP (platforma publica de achizitii publice - n.red.) sa vad ce mai face dna Firea la PMB cu banii bucurestenilor. Tinteti-va bine: in plina pandemie Primaria Municipiului Bucuresti a acordat ieri un contract in valoare de 18.376.224 EURO unei firme controlate de Alexandru Nanu - fiul primarului din Cornu, fost vicepresedinte TSD Prahova, patronul clubului NUBA si amic cu V. Cosma & S. Ghita (Vlad Cosma si Sebastian Ghita, n.red.).Contract: Achizitie de elemente constructive pentru mobilier urban, respectiv adaposturi modulare pentru statii de troleibuz si statii de autobuz", scrie Clotilde Armand.Potrivit europarlamentarului, firma lui Nanu nu este la primul contract cu autoritatile locale, primind in ultimii ani contracte prin atribuire directa de la mai multe institutii subordonate Primariei Capitalei.