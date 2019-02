Compania UTI, dupa mesajul lui Firea: Acuzatiile sunt neadevarate si nefondate. PMB invoca numele companiei pentru a justifica propriile nerealizari

Ziare.

com

UTI precizeaza ca firma este mentionata in mod eronat si respinge acuzatiile PMB, catalogandu-le neadevarate si nefondate."Ca urmare a comunicatului de presa al Primariei Municipiului Bucuresti, in contextul deciziei definitive a Curtii de Apel de anulare a hotararilor de infiintare a companiilor municipale, in care, facem urmatoarele precizari:. UTI nu a 'capusat' contractele cu PMB, ci a prestat servicii profesionale de inalta calitate.Dovada incontestabila este ca in perioada in care UTI a gestionat Arena Nationala aceasta a fost perfect functionala, iar in perioada de 5 ani (2009-2013) in care mentenanta sistemului de management al traficului a fost asigurata de UTI, traficul a fost semnificativ imbunatatit", transmite compania intr-un drept la replica remisPotrivit sursei citate, "costul de peste 400 mil euro de capitalizare si de operationalizare al acestor companii este atat de mare incat comparatia de costuri pentru anumite licente este irelevanta si duce discutia in derizoriu"."Chiar in conditiile in care PMB incredinteaza in mod ilegal, fara licitatie, contracte cu valori uriase catre aceste companii fara experienta si fara referinte, acestea nu vor produce, nici in 50 de ani, suficient profit pentru a amortiza investitia. Un adevarat model de economie de piata functionala!", se mai arata in document.Reactia vine dupa ce Gabriela Firea a transmis, joi, un mesaj prin care le cere consilierilor sa sprijine reinfiintarea companiilor municipale, in contextul in care edilul a pierdut definitiv in instanta. Printr-o decizie luata miercuri, Curtea de Apel Bucuresti a confirmat ca cele 22 de companii municipale infiintate de administratia Firea au fost constituite ilegal si ar trebui desfiintate. Iata mesajul transmis de Gabriela Firea dupa ce Curtea de Apel a confirmat ca societatile din Holdingul Municipal au fost infiintate ilegal si in care este mentionata compania UTI:"Societatile municipale din Holdingul 'Bucuresti, capitala europeana' au fost infiintate cu buna credinta si in deplina legalitate, conform prevederilor Legii 31/1991, din dorinta de a oferi bucurestenilor servicii publice de buna calitate si mai ieftine, dupa un model care functioneaza deja cu bune rezultate in multe capitale europene.Intentia noastra a fost sa spargem monopolul celor cateva firme care de ani de zile capusau bugetul Capitalei. De altfel, rezultatele s-au vazut, in unele locuri, imediat. EIn 30 de ani s-au consolidat in Bucuresti 20 de cladiri, in timp ce, in doar un an, Compania Municipala de Consolidari lucreaza in peste 100 de imobile, primele 4 dintre acestea urmand sa fie finalizate in acest an, precum si 14 fatade", a transmis, printre altele, Gabriela Firea.Iata aici mai multe detalii - Infranta in instanta definitiv, Firea le cere consilierilor sa-i salveze companiile