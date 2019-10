Companiile Gabrielei Firea ajung iar la Tribunal

600 milioane de euro pentru companii

Poveste companiilor

Ziare.

com

Amintim ca pe 31 iulie Consiliul General al Capitalei a aprobat, in sedinta, un numar de 20 de proiecte care prevad confirmarea infiintarii companiilor din cadrul Holdingului Municipal.Proiectele au fost elaborate avand in vedere ca, pe 22 noiembrie 2018, Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea tuturor hotararilor de infiintare a companiilor municipale, deoarece au fost adoptate cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri si nu cu votul a doua treimi. Ulterior, Codul Administrativ a fost modificat, astfel ca a devenit posibila adoptarea unor astfel de hotarari cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri.USR Bucuresti a depus inca din 12 august plangerea prealabila pe acest subiect, dupa ce, "profitand de noile prevederi ale Codului Administrativ, Gabriela Firea a supus la vot proiecte de hotarare de Consiliu al caror singur scop a fost acela de a legaliza retroactiv companiile si de a sterge astfel culpa ilegalitatilor comise"."Am depus aproximativ 9.000 de pagini de documentatie care arata un singur lucru: c. Nu se poate confirma un act ilegal, chiar daca legea se schimba intre timp.Singura solutie fireasca in cazul companiilor este sa fie desfiintate, iar banii dati acestora sa fie recuperati de la cei vinovati. Companiile sunt o inventie nefericita pentru Bucuresti, sunt structuri falimentare al caror singur rol este sa capuseze banul public si sa ofere posturi bine platite clientelei PSD.Gabriela Firea trebuie sa raspunda politic pentru acest faliment managerial si edilitar si trebuie sa vina cu bani de-acasa pentru a acoperi pierderile facute de companiile infiintate ilegal", a declarat Ana Ciceala, consilier municipal USR, citata intr-un comunicat remis miercuriFiliala precizeaza ca 2.774.769.600 lei (aproximativ 600 de milioane de euro) din bugetul local s-au dus catre finantarea companiilor municipale, prin imprumuturi si majorari de capital."Aceasta suma echivaleaza cu aproximativ 40% din bugetul municipiului Bucuresti pe anul 2019. CE a fost sesizata cu privire la delegarile de gestiune a serviciilor publice, la imprumuturile si la majorarile de capital pe care Consiliul General le-a aprobat in favoarea acestor societati.Toate sumele pentru constituirea patrimoniului companiilor, pentru angajarea personalului sau pentru dotarea si functionarea acestora au fost suportate din bani publici, prin alocarea de fonduri din bugetul municipalitatii, sub forma de majorari de capital, imprumuturi si contracte acordate fara licitatie publica si fara justificare reala a oportunitatii. Majorarile de capital si imprumuturile insumeaza aproximativ 600 de milioane de euro, iar contractele incredintate de Primarie si de institutiile din subordine vor avea o valoare totala de peste 100 de milioane de euro numai in 2019", potrivit sursei citate.USR Bucuresti mai subliniaza ca rezultatele economice ale companiilor municipale sunt dezastruoase, niciuna dintre acestea reusind sa isi atinga tinta privind cifra de afacer.In plus, multe dintre companii au inregistrat pierderi considerabile anul trecut: au raportat pierderi totale de 23.523.496 lei."Pentru 2019, 27% din totalul bugetelor celor 18 companii il reprezinta achizitiile de terenuri si imobile. Vor fi cheltuiti in acest scop nu mai putin de 465.100.000 lei (aproape 100 de milioane euro), echivalentul celor 400 de autobuze Otokar achizitionate de PMB sau al celor 130 de autobuze hibrid", conchide comunicatul.Amintim ca, in toamna anului trecut, in urma unei sesizari a USR, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca administratia Firea a infiintat 20 dintre cele 22 de companiil municipale cu incalcarea legii In ciuda deciziei definitive a instantei, Gabriela Firea a negat in permanenta ca ar fi infiintat ilegal cele 20 de companii municipale.De fapt, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a si incercat - printr-o cale extrordinara de atac - sa anuleze decizia Curtii de Apel. Dar a esuat Chiar si asa primarul general al Capitalei le-a propus consilierilor generali, la finele lunii mai 2019, sa adopte noi bugete pentru companiile municipale, in baza carora acestea sa functioneze si in 2019.Din documentele prezentate in sedinta CGMB reiese clar ca Gabriela Firea nici nu luase in calcul desfiintarea companiilor. Ba dimpotriva, se pregatea sa le extinda, aproape dublandu-le numarul de angajati, in acest an , dupa cum a reiesit dintr-o analiza aIn prima instanta, la sedinta din mai, CGMB a respins bugetele companiilor municipale. Le-a adoptat, insa, in urmatoarea sedinta, adica in cea din luna iunie.Ulterior, administratia Firea a gasit modalitatea de a incerca din nou sa legalizeze companiile. Mai exact - admitand de aceasta data existenta unui "viciu" in procesul de infiintare a societatilor - Gabriela Firea le-a propus din nou consilierilor generali sa confirme infiintarea acestora, pentru ca intre timp, la finele lunii iunie, Cabinetul Dancila a adoptat, prin ordonanta de urgenta, mai multe modificari ale Codului Administrativ.Iar printre aceste modificari se numara si unele care permit ca proiectele de hotarare referitoare la administrarea patrimoniului - cum sunt proiectele legate de companiile municipale din Capitala - sa fie adoptate doar cu votul a jumatate plus unu dintre consilieri.Iar in aceste conditii, administratia Firea a confirmat, la finalul lunii iulie, infiintarea companiilor municipale.