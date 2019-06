Companiile Gabrielei Firea raman desfiintate! Curtea de Apel Bucuresti respinge cererea de revizuire facuta de Consiliul General

"Artficiile juridice"

Ana Ciceala, membru USR in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a explicat pentru Ziare.com care sunt consecintele acestei decizii. Potrivit acesteia,Decizia Curtii de Apel Bucuresti poate fi accesata pe portalul instantelor. "Justitia confirma a treia oara ca Gabriela Firea a infiintat ilegal companiile sugativa de 600 milioane de euro, banii bucurestenilor. Ii cer primarului general sa respecte legea si sa desfiinteze de indata aceste companii!", sustine Ciceala.Consilierul USR arata ca aceste companii municipale sifoneaza in continuare sute de milioane de euro de la bugetul muncit de cetateni.", spune Cieala.USR arata intr-un comunicat de presa ca Gabriela Firea a cautat diverse artificii juridice in speranta ca ar putea anula aceasta decizie."Rand pe rand, insa, tentativele sale sunt infirmate de catre judecatori, ceea ce confirma practic corectitudinea solutiei date in noiembrie anul trecut", se arata intr-un comunicat de presa."Gabriela Firea tot spera sa gaseasca o solutie juridica pentru a nu desfiinta companiile. Pentru ca, daca le-ar desfiinta, ar recunoaste de fapt ca a gresit de la bun inceput.Nu setea de dreptate o macina pe Gabriela Firea, ci teama ca, mai devreme sau mai tarziu, va trebui sa vina cu bani de-acasa pentru a acoperi aceasta pierdere colosala pe care a produs-o municipalitatii", declara Roxana Wring, presedinte USR Bucuresti si consilier municipal.Ramane insa de vazut cand va fi publicat in Monitorul Oficial ce prevede noul Cod Administrativ, adoptat ieri de Guvern, in legatura cu posibilitatea ca acum Gabriela Firea sa isi treaca din nou prin consiliu companiile municipale, de data aceasta cu majoritate simpla de voturi.