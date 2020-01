Companiile lui Firea au fost iar contestate in instanta. Daca isi continua activitatea, sunt oficial in ilegalitate

Sefii din Primarie si din companiile lui Firea risca penal

Amintim ca aceste companii au fost infiintate din initiativa Gabrielei Firea in 2017, la acel moment edilul sustinand ca astfel ar opri "hotia" de la nivelul institutiei. Infiintarea lor a fost contestata in instanta si magistratii au decis, definitiv, ca ele functioneaza ilegal, pentru ca au fost infiintate cu o majoritate de 50 + 1 in CGMB, in loc de doua treimi, cum cerea legea.Ulterior, pentru a forta intrarea in legalitate, a fost organizat un nou vot in CGMB , pentru ca intre timp Cabinetul Dancila a adoptat modificari ale Codului Administrativ, care permit ca proiectele de hotarare referitoare la administrarea patrimoniului - cum sunt proiectele legate de companiile municipale din Capitala - sa fie adoptate doar cu votul a jumatate plus unu dintre consilieri.a stat de vorba cu Catalin Deaconescu, consilier general din partea PNL, pentru a vedea ce inseamna aceasta noua situatie pentru bucuresteni."Toate hotararile de reconfirmare sunt atacate in instanta de prefect, ceea ce conduce automat, in virtutea legii, ca prin efect ele sunt suspendate. Puntem spune ca ele nu exista, nu produc efecte pana la solutionarea cauzei.Practic, suntem in situatia de dinainte de reconfirmarea sau regularizarea companiilor, suntem in situatia in care instanta a decis in noiembrie 2018 ca aceste companii au fost infiintate nelegal si ele ar trebui desfiintate. Pe de alata parte, anul trecut, prefectul de la acea data a atacat si toate actele CGMB care aveau legatura cu companiile astea si care erau ulterioare infiintarii acestor companii.Si acele acte sunt toate suspendate si, practic, suntem in situatia in care a decis ceva Consiliul General - initial nelegal, dupa aceea cu majoritaea ceruta de lege - si toate aceste acte sunt ori desfiintate de instanta ori suspendate pana la judecarea pe fond a cauzelor. Practic, aceste societati nu au niciun fel de cadru normativ, functioneaza intr-un vid de reglementare", a declarat, pentru, Catalin Deaconescu.Si prima data cand infiintarea companiilor a ajuns pe masa judecatorilor activitatea lor ar fi trebuit suspendata, insa ele au continuat sa functioneze primind bani de la Primaria Generala. Despre aceasta situatie, consilierul liberal spune ca e sanctionabila pana la raspunderea penala."Si atunci a continuat activitatea si, sincer, nu-mi pot explica (sic!) cat curaj sau cata inconstienta au cei care conduc aceste companii, fie ei reprezentanti in AGA, in Consiliul de Administratie sau directori executivi, ca ei mai continua activitatile si nu merg spre lichidarea acestor societati declarate ilegale de instanta.Dar pentru toate aceste lucruri exista o raspundere care poate imbraca mai multe forme, nu numai raspundere disciplinara. Asta nu inseamna ca oamenii aia nu risca nimic, inclusiv in sfera penala vizavi de continuarea achizitiilor. Companiile astea in continuare fac pierderi si diminueaza din capitalul alocat de municipiul Bucuresti si, la un moment, dat se va trage o linie si probabil ca va fi invocata si raspunderea penala a acestor administratori si directori", ne-a mai spus Deaconescu.Cel care trebuie sa traga insa aceasta linie este CGMB si, la acest moment, majoritatea ii este inca favorabila Gabrielei Firea."In mod normal, CGMB in calitate de actionar trebuie sa faca ordine in propria dezordine. Sigur ca nu vad ca acest Consiliu General - dominat in continuare de majoritatea PSD, ALDE, uneori si PMP - sa faca asta. Dar practic mai avem 4 luni pana la alegeri si, cu siguranta, va rezulta o alta componenta politica a noului Consiliu si atunci cu siguranta se va putea ajunge si la angajarea rasunderii penale a celor care au condus aceste societati in detrimentul intereselor bucurestenilor si producand pierderi in patrimoniul municipiului Bucuresti", se arata convins liberalul.Intrebat care vor fi efectele pentru bucuresteni, Deaconescu a spus ca oricum calitatea serviciilor oferite de aceste companii lasa mult de dorit."Solutia pentru Bucuresti in acest moment, daca dna Firea ia in calcul interesul bucurestenilor, e ca aceste companii ilegale sa fie cat mai grabnic desfiintate, cat mai mult din patrimoniul lor sa fie recuperat in patrimoniul municipiului Bucuresti si, evident, serviciile publice sa fie scoase la licitatie, sa se desfasoare licitatii corecte, astfel incat bucurestenii sa beneficieze de cele mai bune servicii publice, la cel mai bun pret", a conchis consilierul PNL.