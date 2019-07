Consiliul Capitalei a confirmat infiintarea companiilor lui Firea. USR va ataca in instanta: Oamenii lui Basescu i-au facut jocul

Ziare.

S-au inregistrat 29 de voturi "pentru" si 16 "impotriva", arata Agerpres.Proiectele au fost elaborate avand in vedere ca, pe 22 noiembrie 2018, Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea tuturor hotararilor de infiintare a companiilor municipale, deoarece au fost adoptate cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri si nu cu votul a doua treimi. Ulterior, Codul Administrativ a fost modificat, astfel ca a devenit posibila adoptarea unor astfel de hotarari cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri.Reprezentantii USR au anuntat ca vor ataca in instanta proiectele de hotarare adoptate miercuri."Consilierii PMP au votat alaturi de PSD si ALDE pentru companiile municipale. Oamenii lui Traian Basescu nu au tinut cont de munca noastra de 3 ani de zile de a impiedica sifonarea banului public. Consilierii PMP i-au facut jocul Gabrielei Firea. Cu toate acestea, companiile municipale raman ilegale, iar cu hotararile de astazi voi merge in instanta la anulare", a scris consilierul USR Ana Ciceala pe Facebook Este vorba despre companiile municipale: Consolidari SA, Iluminat Public Bucuresti SA, Eco Igienizare Bucuresti SA, Parking Bucuresti SA, Paza si Securitate Bucuresti SA, Turistica Bucuresti SA, Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, Agrement Bucuresti SA, Imobiliara Bucuresti SA, Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA, Managementul Transportului Bucuresti SA, Managementul Traficului Bucuresti SA, Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti SA, Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, Medicala Bucuresti SA, Sport Pentru Toti Bucuresti SA, Parcuri si Gradini Bucuresti SA, Publicitate si Afisaj Bucuresti SA, Tehnologia Informatiei Bucuresti SA, Cimitire Bucuresti SA.Amintim ca, in toamna anului trecut, in urma unei sesizari a USR, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca administratia Firea a infiintat 20 dintre cele 22 de companiil municipale cu incalcarea legii. In ciuda deciziei definitive a instantei, Gabriela Firea a negat in permanenta ca ar fi infiintat ilegal cele 20 de companii municipale.De fapt, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a si incercat - printr-o cale extrordinara de atac - sa anuleze decizia Curtii de Apel. Dar a esuat. Chiar si asa primarul general al Capitalei le-a propus consilierilor generali, la finele lunii mai 2019, sa adopte noi bugete pentru companiile municipale, in baza carora acestea sa functioneze si in 2019.Din documentele prezentate in sedinta CGMB reiese clar ca Gabriela Firea nici nu luase in calcul desfiintarea companiilor. Ba dimpotriva, se pregatea sa le extinda, aproape dublandu-le numarul de angajati, in acest an, dupa cum a reiesit dintr-o analiza a Ziare.com. In prima instanta, la sedinta din mai, CGMB a respins bugetele companiilor municipale . Le-a adoptat, insa, in urmatoarea sedinta, adica in cea din luna iunie.Ulterior, administratia Firea a gasit modalitatea de a incerca din nou sa legalizeze companiile. Mai exact - admitand de aceasta data existenta unui "viciu" in procesul de infiintare a societatilor - Gabriela Firea le-a propus din nou consilierilor generali sa confirme infiintarea acestora, pentru ca intre timp, la finele lunii iunie, Cabinetul Dancila a adoptat, prin ordonanta de urgenta, mai multe modificari ale Codului Administrativ.Iar printre aceste modificari se numara si unele care permit ca proiectele de hotarare referitoare la administrarea patrimoniului - cum sunt proiectele legate de companiile municipale din Capitala - sa fie adoptate doar cu votul a jumatate plus unu dintre consilieri.Iar in aceste conditii, administratia Firea a confirmat astazi infiintarea companiilor municipale.