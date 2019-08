Continua galceava doamnelor Firea si Weber pe masinile ridicate si taxa auto pentru Bucuresti: Instanta sa decida!

17 masini ridicate in 2 zile

Renate Weber: Instanta poate stabili interpretarea corecta

Ziare.

com

Primarul Firea sustine ca Avocatul Poporului ar trebui sa se ocupe de "treburi serioase", cum ar fi cazul de la Caracal, si nu de autoturismele care blocheaza intrari in spitale sau linii de tramvai, masini care sunt ridicate de Politia Locala din Bucuresti incepand de luni.Intrebata, miercuri, in legatura cu faptul ca Avocatul Poporului a contestat la CCR Codul Administrativ, Firea a raspuns: "Am observat ca in ultima perioada Avocatul Poporului s-a specializat in a nu apara poporul, pentru ca vad ca sunt foarte multe probleme in tara, in toate domeniile, unele au rezolvari, altele nu, sunt peste tot nemultumiri si pana la urma este normal sa fim activi si din punct de vedere civic si social".Firea spune ca ceea ce face Avocatul Poporului este mai mult o chestiune "de natura sicanatorie"."Cred ca Avocatul Poporului trebuie sa se ocupe de treburi serioase - Caracal si altele -, nu daca ridicam sau nu o masina care blocheaza intrarea la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu sau masina lasata pe linia de tramvai.. Cred ca este o chestiune mai mult de natura sicanatorie", a declarat edilul Capitalei.Firea ar fi ramas "profund neplacut surprinsa" de faptul ca Avocatul Poporului "nu a catadicsit sa citeasca Legea Politiei Locale si sa observe ca Politia Locala are printre atributii si rolul de a dirija circulatia sau de a aplica anumite sanctiuni, cum ar fi contraventiile"."A transmis o adresa catre Prefectura Capitalei, sugerandu-i prefectului Capitalei sa conteste la CCR Regulamentul Primariei Capitalei de ridicare a autoturismelor parcate in fata spitalelor, scolilor, care blocheaza caile de acces pentru urgenta, care blocheaza tramvaiul, troleibuzul si asa mai departe, in loc institutia Avocatului Poporului sa sustina un astfel de demers pentru ca este esential in primul rand sa fim civilizati, sa fim bine crescuti. Nici nu mai vorbim de legalitate, ci de cei sapte ani de acasa sa nu lasi masina aruncata si sa blochezi accesul la urgentele unui spital.Asa cum stiti,, dar nu au fost abuzuri asa cum citisem anterior, nu au fost ridicate masini acolo unde au fost parcate, sa spunem, oarecum la mica intelegere, desi la distanta mica era un semn de parcare interzisa.S-au ridicat strict autoturisme lasate abandonate in statiile de autobuz, pe linia de tramvai, in fata Spitalului de copii Grigore Alexandrescu si care blocau pur si simplu cai de acces, cai urgente, cai importante.Asa si cu Codul Administrativ. Sunt cred ca prioritati extraordinare in aceasta tara si daca este sa facem politica si de la aceasta institutie eu cred ca nu este corect si sunt convinsa ca poporul care asteapta o implicare activa de la Avocatul Poporului va sanctiona astfel de derapaje si preocupari care nu au nicio legatura cu agenda cetateanului.Probabil ca exista o agenda politica, dar stiti si dumneavoastra ca in politica este un pic mai greu", a sustinut Gabriela Firea.Tot miercuri, Renate Weber a iesit si ea la declaratii si a spus ca isi mentine punctul de vedere conform caruia, dar a mentionat ca interpretarea trebuie sa apartina instantei de judecata."Noi in continuare credem ca avem dreptate in interpretarea pe care o facem. Reglementarile in Romania se fac cum se fac. De multe ori, ce face stanga nu stie dreapta. Noi avem mai multe acte normative care se refera la circulatia pe drumurile publice, la sanctionarea contraventiilor, termenul de 'agent constatator' si asa mai departe. Aceste acte normative au fost modificate de vreo patru-cinci-sase ori, in ultimii ani de zile. Niciodata, in niciunul din ele, nu s-a facut referire la Politia Locala.E adevarat ca legea Politiei Locale, asa, cumva, pe usa laterala, spune ca si Politia Locala poate sa ridice si poate sa faca... Dar niciodata, in legislatia privind contraventiile, politistul local nu e considerat agent constatator.In final, ca sa vezi care este interpretarea corecta, cred ca ar trebui mers la o instanta de judecata, pentru ca, totusi, numai judecatorul poate sa faca acest lucru. De aceea, am cerut noi prefectului sa sesizeze instanta de judecata. Daca prefectul nu o face si- poate sa fie si o institutie -, la un moment dat,sau sa ne sesizeze pe noi.Dar, repet, noi avem o interpretare pe care o dam unui ansamblu normativ, (...) interpretarea pana la urma insa, cea care trebuie sa fie obligatorie, trebuie sa vina de la o instanta de judecata", a precizat Renate Weber, intr-o conferinta de presa.Ea a mentionat ca Parlamentul ar putea, la randul sau, sa limpezeasca lucrurile in acest caz."A fost data o hotarare de guvern care da posibilitatea Consiliului General sa faca chestiunile tehnice care tin de ridicarea masinilor si asa mai departe. Noi spunem ca e in continuare o chestiune care tine de interpretare: cine este agentul constatator si care sunt limitele competentelor pe care acesta le are.Sigur, daca ma intrebati pe mine, Parlamentul poate foarte simplu sa rezolve acest lucru, facand o armonizare legislativa din care toata lumea sa inteleaga foarte clar despre ce este vorba", a spus ea.De asemenea, a apreciat si ca proiectul care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, fara a fi inmatriculate in Bucuresti sau in judetul Ilfov, nu ar rezista, in forma actuala, testului unei instante de judecata."Depinde prin ce anume se face acest lucru (obligativitatea de a achizitiona vinieta pentru masinile din provincie care tranziteaza Capitala - n.r.), pentru ca limitele competentelor noastre sunt clare. Dar eu i-as sfatui pe cei care vor sa faca treaba asta sa se gandeasca bine la ce inseamna discriminare, pentru ca eu sunt prima care sa spun: 'Da, ce bine ar fi sa avem zone in Bucuresti, in care toata lumea sa plateasca, daca vrea sa...' Dar toata lumea.Adica, a discrimina pe baza de judetul in care este inmatriculata o masina imi pare ca ar afecta profund libertatea de miscare. Si nu cred ca asa ceva, chiar daca ar fi adoptat in cele din urma, nu cred ca in formula aceasta ar si rezista la testul unei instante in judecata", a precizat Renate Weber Vinerea trecuta, Avocatul Poporului a anuntat ca s-a sesizat din oficiu si solicita prefectului de Bucuresti atacarea in contencios a hotararii CGMB privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice aflate pe reteaua principala de strazi a Capitalei.