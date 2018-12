Continua problemele la autobuzele cumparate de Firea: N-am vazut niciodata masini cu atatea probleme!

Autoritatile vorbesc despre "disfunctii minore" si acuza "stiri false"

Constructorul autobuzelor: Informatii privind "presupusele probleme" sunt tendentioase

Sofer de autobuz: Niciodata, de cand conduc, n-am vazut atatea autobuze noi defectandu-se, inca din primele zile de functionare

In oras, ca in oras. Dar sa vedem cum se vor descurca autobuzele in zona metropolitana!

Ziare.

com

Situatia e cu atat mai ingrijoratoare cu cat Primaria a cumparat nu doar cele 30 de autobuze pe care le-au vazut bucurestenii, ci 400, care urmeaza sa fie livrate pana la finele anului 2019.Inca din vara, Gabriela Firea promitea ca in 2018 si 2019 vor ajunge la Bucuresti 400 de autobuze noi, ultramoderne, cumparate de Primarie, cu 100 de milioane de euro, de la firma Otokar. In mod normal, pentru bucuresteni - obligati sa circule pe unele dintre cele mai aglomerate sosele din lume - vestea ar fi trebuit sa fie una extraordinara, din mai multe motive.Inainte de toate, pentru ca, in noile autobuze oamenii s-ar fi putut bucura de o calatorie decenta, de care nu au parte in masinile soioase pe care STB le scoate acum pe trasee. In plus, masinile ultramoderne i-ar fi putut convinge pe multi bucuresteni sa prefere autobuzul masinii personale. Iar asta ar fi dus la decongestionarea traficului si, automat, la scurtarea perioadelor parca nesfarsite pe care cu totii le petrecem, zilnic, in trafic, in Capitala. Parea parca prea frumos ca sa fie adevarat!Din pacate, s-a demonstrat ca asa si era, iar sperantele bucurestenilor la un transport in comun mai curat si mai eficient au fost desarte! Motivul: imediat ce au fost scoase pe sosele, primele autobuze turcoaz - marile sperante ale transportului in comun din Capitala - au si inceput sa se defecteze.Spre exemplu, inca din prima zi pe traseu, un autobuz nou de pe linia 336 s-a defectat si n-a mai pornit. Ca sa nu blocheze drumul, pana la urma, a fost tractat si cu greu s-a urnit din loc. Nu peste mult timp, un sofer a ramas blocat in cabina unui alt autobuz nou, care circula pe linia 302. Omul n-a mai reusit sa deblocheze singur usa si a avut nevoie de ajutorul colegilor pentru a putea iesi din habitaclu.Iar acestea n-au fost decat parte dintre greutatile intampinate de soferii si calatorii care au circulat, in primele 3 zile din decembrie, cu autobuzele Otokar.Din pacate, jurnalistiiau vazut cu ochii lor, marti dimineata, ca unele dintre aceste autobuze au, in continuare, probleme. Spre exemplu, un sofer de pe linia 302 se plangea ca ingheata in habitaclu, din cauza ca - desi a dat drumul la caldura - sistemul continua sa bage aer rece. Bine macar ca e o zi cu soare, spunea soferul, facand haz de necaz!Presedintele Sindicatului Soferilor din RATB (actuala Societate de Transport Bucuresti), Valer Ciobanescu, a declarat pentruca - judecand dupa modul jalnic in care au functionat mai multe dintre autobuzele noi in primele zile pe traseu - era de asteptat ca problemele sa continue."Sigur ca probleme sunt inca. Pe cele mai multe le-ati vazut deja, de la autobuzul stricat, la soferul care a ramas captiv in cabina si la problemele cu temperatura din interior.Ce-i drept, n-am auzit sa mai fi ramas si alt autobuz in drum, de la inceputul saptamanii. Dar sincer va spun, mi-e si teama sa intreb ce s-a mai intamplat. La usi - spre exemplu - sunt probleme, in continuare. De regula, va spun, usile sunt foarte sensibile. Iar daca ele creeaza probleme acum, cat sunt noi, va puteti da seama ce se va intampla in timp...Si stiti ce ma doare? Ca daca autobuzului nu i se deschid usile la timp - si credeti-ma ca mergeti la risc, la astea noi - oamenii injura soferul. Iar acesta, fara nicio vina, nu mai stie nici pe ce butoane sa mai apase, ca sa scape de gura omului.Eu nu spun ca oamenii n-au dreptate. Chiar e neplacut sa nu poti sa urci sau sa cobori din autobuz din cauza ca nu ti se deschide usa. Dar cand se intampla, nu e soferul de vina. E un lucru pe care noi vrem ca oamenii sa il stie", a declarat liderul sindical Valer Ciobanescu.Autoritatile vad, insa, lucrurile intr-o cu totul alta lumina. Spre exemplu, prin intermediul unui comunicat remis redactiei, Societatea de Transport Bucuresti (STB) apreciaza ca, in cazul autobuzelor turcoaz "disfunctiile aparute sunt minore", iar "in primele doua zile, nu au fost inregistrate retrageri la autobaze, cauzate de defectiuni".In plus, STB informeaza ca "nu a primit din partea calatorilor vreo reclamatie sau plangere, ci, dimpotriva, au fost trimise mesaje de multumire pentru conditiile oferite de aceste vehicule".Curios lucru cum la STB au scris doar bucurestenii incantati de autobuze, in vreme ce pe retelele de socializare si in presa si-au varsat naduful toti ceilalti, adica nemultumitii!Punctul de vedere al STB a fost impartasit si de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care sustine ca un singur autobuz livrat de Otokar s-a defectat, de fapt. Relatarile despre toate celelalte defectiuni ar fi simple "stiri false".Compania Otokar a anuntat ca "informatiile privind presupusele probleme de natura tehnica ale autobuzelor (...) sunt tendentioase si nu au suport real".In plus, mai informa Otokar, "in ceea ce priveste pretinsa temperatura scazuta din habitaclul soferilor, precizam ca toate autobuzele sunt perfect functionale, nefiind inregistrate probleme la instalatia de incalzire. Otokar nu este raspunzatoare de eventuala folosire eronata de catre soferi a functiilor autobuzelor noastre".In replica, liderul sindical Valer Ciobanescu a declarat pentruca soferii autobuzelor turcoaz au fost selectati dintre cei care, in ultimii 5 ani, nu au avut evenimente in trafic. In plus, au fost cu totii instruiti pentru a folosi masinile produse de Otokar. In concluzie, nici nu poate fi vorba ca soferul sa nu stie sa foloseasca autobuzul!Ce sa mai inteleaga si pe cine sa mai creada bucuresteanul de rand, curios sa afle daca banii lui au fost sau nu cheltuiti cu cap, pentru imbunatatirea transportului in comun din Capitala?Pe langa faptul ca e lider sindical, Valer Ciobanescu e si sofer cu 25 de ani de experienta in transportul public. A mai prins innoiri ale flotei de autobuze, dar spune ca niciodata n-a mai vazut atat masini noi care sa se defecteze, inca din primele zile de traseu."Prima data am lucrat pe UDM-urile alea vechi, rosii. Era greu cu ele. In schimb, cand s-au introdus autobuzele Rocar, prin 1998, schimbarea in bine a fost foarte mare si s-a simtit imediat. Nu exagerez, am simtit ca e o bucurie sa lucrez pe autobuzele alea.De ce? Pai cu UDM-ul nu era saptamana sa nu intru in garaj, macar o data sau de doua ori. Dar de Rocar-uri se rugau soferii sa se strice, ca sa mai poata duce masina la garaj, sa mai aiba si ei putin timp sa isi rezolve o problema personala. Si de multe ori oamenii treceau pe foaie o defectiune inventata, ca sa para ca e autobuzul defect! Nu se facea des, dar sa nu ne prefacem: se mai practica!Apoi, cand s-au adus Mercedes-uri s-a intamplat, ce-i drept, sa pice cutia de viteze a unei masini. Dar nu din primele zile, ci dupa vreo luna. Si oricum nu s-a intamplat ca acum, din 30 de autobuze, jumatate sa aiba probleme care sa nu le permita sa se descurce cum trebuie in trafic. Atunci au venit o multime de masini noi deodata si n-au mai existat atatea probleme.In plus, nu uitati: autobuzele noi de la Otokar au fost scoase in trafic intr-o perioada in care strazile Capitalei nu erau aglomerate. Daca ar fi fost scoase intr-o zi cu trafic normal pentru Bucuresti, nici macar nu cred ca ar fi facut fata. Numai cand ma gandesc la faptul ca urmeaza sa mai vina de 10 ori pe atatea mi-e si teama de ce o sa fie", a mai spus Valer Ciobanescu.Valer Ciobanescu spune ca autoritatile ar trebui sa se gandeasca bine inainte sa bage autobuze turcoaz pe linii de transport in comun din zona metropolitana, intre Bucuresti si Ilfov."Deja aveam problemele noastre cu autobuzele vechi. Astea noi ar trebui sa le ia locul Mercedes-urilor vechi. Inevitabil, acestea vor incepe sa cada.In plus, din cate am inteles, s-ar dori folosirea unora dintre aceste autobuze si pentru transport in zona metropolitana. Ideea de a introduce autobuze pe linii in aceasta zona e buna, nu zic. Dar pentru ca ideea sa poata fi pusa in practica, e nevoie de autobuze performante.Ascultati ce va spune un sofer cu experienta: numai eu stiu cum ma simteam cand ramaneam cu UDM-ul (autobuzul de generatie veche - n.red.) prin jurul Bucurestiului, pe la Moara Vlasiei sau tocmai prin Fierbinti! Dar alea - asa putin performante cum erau - aveau cutii de viteze manuale si reuseam sa vin cu ele taras pana la garaj. Ca daca asteptam sa vina sa ma tracteze tocmai de acolo, nu mai ajungeam in Bucuresti in veci!In schimb, acum autobuzele au cutii automate si, tehnic, nu prea mai poti sa faci ce faceam noi cu UDM-urile, pe vremuri. Cateodata mai fac haz de necaz si mai spun ca, daca aduc celelalte 370 de autobuze, ar trebui sa mai vina si cu vreo 50 de utilaje de tractare, ca numai astea 4-5 pe care le scot ei pe traseu acum nu ajung", ne-a mai spus Valer Ciobanescu.