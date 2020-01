Continua razboiul Firea-Citu: Primarul il acuza ca "vrea sa mancam doar frunze", ministrul da detalii despre "sinecurile PSD"

Ziare.

"V-am spus ca revin cu detalii! Asa arata structura cheltuielilor companiilor administrate (capusate?) de Gabriela Firea. Se platesc salarii si atat. Pe romaneste SI NE CURI pentru PSD!!!", scrie Citu pe Facebook, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute a acuzat-o pe Firea de incompetenta si de faptul ca foloseste bugetul PMB in scop electoral.Ministrul Finantelor are si un Post Scriptum: "La RATB, peste 10.000 de angajati, cheltuieli de personal 73%. Cum sa mai faci si investitii sau reparatii?".Nici edilul Capitalei nu a ramas fara reactie, si il acuza pe Citu ca vrea austeritate si ca romanii sa "manance frunze" si sa doarma "pe banca in parc"."Iata-l pe Domnul Austeritate! In toata splendoarea sa! Nu stim daca mai e nevoie de alocatii, nu stim daca mai e nevoie de pensii, de indemnizatii de hrana, de autostrazi, de tramvaie... azi, de programul Prima casa.Cu alte cuvinte, ministrul de Finante ne recomanda sa mancam frunze, sa bem apa de izvor, sa mergem doar pe jos, sa dormim pe banca in parc!", a scris Firea pe Facebook.Ministrul Finantelor Florin Citu a lansat sambata, pe Facebook, un atac dur la adresa primarului Capitalei Gabriela Firea, pe care o acuza ca este incompetenta si iresponsabila si ca a folosit bugetul Primariei in scop electoral, utilizand bugetele alimentate cu bani publici in interes personal si de partid, dupa modelul Dragnea, Valcov, Teodorovici.El o critica pe Firea pentru cheltuielile companiilor municipale, pentru cheltuilelile mari cu asistenta sociala si pentru situatia subventiei la caldura, pentru care nu a mai avut bani desi sumele le primeste de la bugetul de stat.Primarul Capitalei Gabriela Firea i-a raspuns tot pe Facebook, numindu-l "primul speculant pe curs al tarii" si spunand ca a taiat robinetul firmelor capusa abonate ani de-a randul la bugetul Capitalei-cele mai multe ale unor membri sau/si simpatizanti/ sponsori ai PDL-PNL.