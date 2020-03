Coronavirus: Firea spune ca in Bucuresti va fi demarat un program de testare pe scara larga

LIVE

"Am discutat acest aspect ieri cu domnul profesor Streinu-Cercel si, impreuna cu Ministerul Sanatatii, atat cu domnul ministru, cat si cu domnul secretar de stat Horatiu Moldovan, demaram un program pentru Capitala pentru testarea pe categorii de risc. Prima, peste 65 de ani; persoanele cu alte patologii si pe urma celelalte grupe de risc.In acest sens, am raspuns in cateva ore pozitiv apelului domnului profesor Streinu-Cercel care aseara intr-o emisiune televizata a solicitat pentru demararea acestui program, in prima etapa, un numar de 12 masini, pentru ca acestea sa duca medicii epidemiologi si virusologi la posibilii pacienti acasa sau la persoanele care nu au simptome, dar trebuie sa fie testate", a precizat Firea, pentru Realitatea TV.Ea a mentionat ca in Bucuresti exista 483.000 de persoane care au peste 65 de ani. Primarul general a aratat insa ca nu se cunoaste cu exactitate cand va fi demarat programul de testare."Astazi, Primaria Capitalei, prin Compania de Management al Traficului, a predat deja cu titlu gratuit pe toata perioada acestei pandemii Institutului de Boli Infectioase si Tropicale 'Matei Bals' un numar de 12 masini ecologie, electrice, pentru a intra in acest program de testare pe scara larga a bucurestenilor. Noi ne pregatim, iar momentul debutului il stabileste domnul profesor Streinu-Cercel. Noi toti lucram sub coordonarea domniei sale", a spus Gabriela Firea.