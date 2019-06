Cu primar din Opozitie, Clujul e pe val, iar Capitala in faliment. Justificarile si acuzatiile Gabrielei Firea

Ziare.

Intr-o interventie telefonica la Digi24, Gabriela Firea a incercat sa explice de ce Capitala a ajuns in acest punct. Confruntata cu informatiile care vin de la Cluj, ea a sustinut ca aceste lucruri nu ii fac bine imaginii lui Emil Boc, ba dimpotriva."Nu pot sa fiu facuta responsabila pentru faptul ca anul trecut Ministerul de Finante ne-a taiat in luna decembrie 500 de milioane de lei, iar in fiecare luna a acestui an am primit mult mai putin, ca suma, decat fila bugetara si decat angajamentul in legea bugetului.Sunt banii bucurestenilor, sunt incasarile din impozitul pe venit, iar singurul care se face vinovat de nelivrarea acestor bani este Ministerul de Finante, deci Guvernul", a spus Firea.Ba mai mult, Firea a sustinut ca Viorica Dancila ar fi declarat in CEx ca ii pare rau ca nu a putut sa ia parte la intocmirea bugetului de stat anul trecut si ca acesta s-a facut doar din punct de vedere politic "si stim cine s-a ocupat - si ca nu este responsabila pentru felul in care arata bugetul national".Firea a mai sustinut ca nu numai Capitala se afla in aceasta situatie critica la capitolul bani. Cand i s-a atras atentia ca, totusi, primarul din Cluj, Emil Boc, care este membru PNL (deci in Opozitie), are la primarie bani, ba chiar a facut si profit, Firea a spus ca aceste informatii chiar ii fac rau fostului premier."Imi pare foarte rau, eu am fost la toate sedintele Asociatiei Municipiilor in care dl. primar Boc a vorbit despre faptul ca municipiile pierd in acest an bani, ca a pierdut si municipiul Cluj. Toate municipiile au pierdut anul acesta bani prin Legea bugetului national, toate primariile au avut de suferit prin faptul ca acea ordonanta care a facut in asa fel incat sa trebuiasca sa refacem toate contractele cu constructorii care lucreaza acum la santierele din tara, ordonanta care inteleg ca va fi declarata de la Bruxelles ca ajutor de stat si va fi desfiintata (ordonanta cu cresterea salariului minim pentru domeniul constructiilor - n.red.).Toate primariile o duc prost, nimeni nu este pe profit", a sustinut Gabriela Firea."Sunt si cofinantarile europene, daca este cineva care nu face executia si raman bani la sfarsitul anului excedent bugetar, acei bani pot fi luati oricand de catre Ministerul de Finante, deci o primarie nu are cum sa stea cu bani in cont, ei trebuie sa ruleze, sa se asigure sa se plateasca toate serviciile publice si se se achite toate investitiile.Prin urmare, dimpotriva, eu spun ca", a continuat ea.Gabrielei Firea i s-a atras atentia ca, totusi, Cluj Napoca nu este nici macar aproape de faliment, insa edilul a aruncat, din nou, pisica in curtea Guvernului."Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finante, probabil nu i-a taiat o suma atat de importanta in luna decembrie Primariei din Cluj si nici in ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si asa mai departe", a spus ea.Amintim ca, vineri, Firea a spus ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat" , alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea.Cu o zi inainte, Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, anuntase ca la Cluj lucrurile stau altfel. Consiliul Judetean Cluj este pe primul loc in tara in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene, iar judetul are cel mai mare buget din Romania